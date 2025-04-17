Campa Cola in Bihar: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Reliance Consumer Products Ltd) के स्वामित्व वाली बेवरेज ब्रांड कैम्पा कोला (Campa Cola) बिहार में एक नया बॉटलिंग प्लांट खोलने की तैयारी कर रही है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) के स्वामित्व वाली ब्रांड कैम्पा कोला, बिहार के बेगूसराय जिले में 35 एकड़ जमीन पर एक नया प्लांट स्थापित करेगी, जहां वह लगभग 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

advertisement

प्लांट में बॉटलिंग और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों होगा

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में खुलने वाले प्लांट में बॉटलिंग और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों ही तरह के काम होंगो जो कैम्पा कोला की आक्रामक विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जिसमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपने विस्तार पर खास ध्यान दिया गया है।

यह कदम असम में इसी प्रकार के प्लांट के शुभारंभ के दो महीने बाद उठाया गया है। इस साल फरवरी में RCPL ने असम के गुवाहाटी में एक नए प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे पूर्वोत्तर भारत में कैम्पा कोला की उपस्थिति मजबूत हुई।

रिलायंस ने कैम्पा कोला का अधिग्रहण करने के बाद अगस्त 2022 में तेजी से बढ़ते बेवरेज मार्केट में प्रवेश किया है। कंपनी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और बॉटलिंग प्लांट के रूप में जरूरी बुनियादी ढांचे की स्थापना करके देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

Coca-Cola और PepsiCo को सीधी टक्कर

कोला सेगमेंट में अग्रणी कंपनियों कोका-कोला और पेप्सिको को सीधा टक्कर देने वाली कैम्पा कोला ने अपनी आक्रामक कीमतों और रिटेल विक्रेताओं को अधिक मार्जिन देकर इस सेगमेंट में खलबली मचा दी है।

कैम्पा ब्रांड के तहत, RCPL ने कोला, संतरा, नींबू और एनर्जी ड्रिंक सहित कई तरह के पेय पदार्थ लॉन्च किए हैं। इसने अपने बेवरेज पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए फल-आधारित रिहाइड्रेशन ड्रिंक रास्किक और स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर को भी लॉन्च किया है।

बिहार के लिए यह बेवरेज सेक्टर से दूसरा बड़ा निवेश होगा। पिछले महीने, SLMG बेवरेजेज, जो 1,500 करोड़ रुपये के निवेश से बिहार के बक्सर में एक नया संयंत्र स्थापित कर रही है, ने कहा कि उसकी 1,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश से एक और ऐसा ही प्लांट खोलने की योजना है। SLMG बेवरेजेज का स्वामित्व रखने वाली लधानी ग्रुप कोका-कोला की सबसे बड़ी बॉटलर है।