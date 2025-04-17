Infosys Q4 Result: इन्फोसिस ने जारी किया तिमाही नतीजा, प्रॉफिट में कंपनी; निवेशकों को दिया Dividend का तोहफा

Infosys Q4 Result: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के शेयर कल फोकस में रहेगा। दरअसल, कंपनी ने आज बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजे जारी किये हैं। कंपनी ने पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये हैं। इस नतीजे में कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ निवेशकों के लिए डिविडेंड (Infosys Dividend) का एलान किया है।

आज इन्फोसिस के शेयर (Infosys Share) 1.03 फीसदी की तेजी के साथ 1,427.70 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं। पिछले एक महीने में शेयर में 11 फीसदी की गिरावट आई है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले वित्त वर्ष के जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7033 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी की आमदनी ₹1,62,990 करोड़ रही जो पिछले साल की तुलना में 6.1 फीसदी ज्यादा है।

इन्फोसिस का ऑपरेटिंग मार्जिन 21.1 फीसदी हो गया जो कि सालाना आधार पर 0.5 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाता है। कंपनी का EBITDA 8575 करोड़ रुपये रहा है,जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि कंपनी का EBITDA 8742 करोड़ रुपये रहेगा।

चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹41,764 करोड़ से गिरकर ₹40,925 करोड़ हो गया है। हालांकि, कंपनी ने अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी की आमदनी में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 20 से 22 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में इन्फोसिस ने दो कंपनियों को खरीदा है। इस खरीद के बाद उम्मीद है कि यह इन्फोसिस की ताकत को बढ़ाएगा।

निवेशकों को मिला डिविडेंड का तोहफा

इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के नतीजे के साथ शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी हर शेयर पर 22 रुपये का डिविडेंड देगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट (Infosys Dividend Record Date) का एलान नहीं किया है। बता दें कि पिछले 5 बार में से यह डिविडें सबसे ज्यादा है।