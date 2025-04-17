scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस स्मॉलकैप पैकेजिंग कंपनी के शेयर में आएगी 10% की तेजी! असर दिखना शुरू भी हो गया - आज 1.5% चढ़ा भाव

इस स्मॉलकैप पैकेजिंग कंपनी के शेयर में आएगी 10% की तेजी! असर दिखना शुरू भी हो गया - आज 1.5% चढ़ा भाव

आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 512 रुपये पर बंद हुआ है। Axis Securities ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है चलिए डिटेल में जानते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 17, 2025 17:27 IST

Stock to BUY: पैकेजिंग सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी Mold-Tek Packaging Ltd पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने बड़ा दांव लगाया है। ब्रोकरेज फर्म ने आज एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि यह शेयर आने वाले 3-6 महीने में 10% चढ़ने वाला है। 

ब्रोकरेज ने यह अपसाइड 503 रुपये के प्राइस से कैलकुलेट किया है। फिलहाल आज कंपनी का शेयर बीएसई पर 512 रुपये पर बंद हुआ है। Axis Securities ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए इसका टारगेट प्राइस भी बताया है चलिए डिटेल में जानते हैं। 

Mold-Tek Packaging पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर दांव लगाते हुए कहा कि एक्सपोर्ट मार्केट में विस्तार, रणनीतिक विस्तार और नई
क्षमता वृद्धि साथ ही साथ इन-हाउस टूल रूम के कारण इस शेयर को पिक किया गया है। 

Axis Securities ने कहा कि फार्मा पैकेजिंग की मांग बढ़ रही है जिससे कंपनी के पास इस सेक्टर में ग्रोथ की बड़ी संभावना है। ब्रोकरेज ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा चीन पर टैरिफ लगाए जाने के साथ, मैनेजमेंट को फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए टैबलेट कंटेनर, ईवीटी ट्यूब, कैनिस्टर और सीटी/सीआरसी कैप्स में ग्राहकों की बढ़ती रुचि देखने को मिल रही है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मोल्ड-टेक ने पिछले कुछ महीनों में आदित्य बिड़ला ग्रुप के पेंट बिजनेस को संभालने के लिए नए प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ रुपये का निवेश किया है, साथ ही भविष्य के निवेश के लिए 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजना बनाई है। इस विस्तार का उद्देश्य चेय्यार, पानीपत और महाड में कुल क्षमता को 6,000 एमटीए से बढ़ाकर 10,000 एमटीए करना है।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी फार्मा में लगातार गति पकड़ रही है और नए ग्राहक जोड़ रही है, जिससे वॉल्यूम में वृद्धि की उम्मीद है। 

Mold Tek Packaging Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 555 रुपये का रखा है। 

Mold Tek Packaging Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 1.72% या 8.65 रुपये चढ़कर 512.10 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.14% या 5.75 रुपये की तेजी के साथ 511.05 रुपये पर बंद हुआ। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
