Windows 11 यूज़र्स ने फोटो ऐप के काम न करने की शिकायत की, Microsoft ने किया Temporary समाधान

हाल ही में, कई Windows 11 उपयोगकर्ताओं ने रिपोर्ट किया है कि वे अंतर्निहित Photos ऐप का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे ऐप को पहले स्थान पर लॉन्च भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अन्य उपयोगकर्ता एक घूर्णन वृत्त के साथ एक स्क्रीन पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद "Access Denied error on Process Exit" संदेश दिखाई दे रहा है। Microsoft ने पहले कहा था कि वह इस समस्या पर काम कर रहा है और एक समाधान की तलाश कर रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं खोजा है, लेकिन उसने Windows 11 22H2 और Windows 23H2 संस्करण उपयोगकर्ताओं के लिए एक अस्थायी समाधान साझा किया है।

अस्थायी समाधान का विवरण

अस्थायी समाधान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल उन उपकरणों पर काम करेगा जिन्होंने "Prevent non-admin users from installing packaged Windows app" सेटिंग को सक्रिय किया है या जिन्होंने "BlockNonAdminUserInstall Configuration service provider" को सक्षम किया है। Microsoft के अनुसार, उपरोक्त समस्या उन उपयोगकर्ताओं को कम प्रभावित करने की संभावना है जो Windows 11 Home पर अपने सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि इन नीतियों को उन पर लागू नहीं किया गया है।

Windows 11 पर Microsoft Photos ऐप को ठीक करने के तरीके

Microsoft वेबसाइट पर जाएं और नवीनतम WinAppSDK के लिए खोजें।

जब पृष्ठ आपके सिस्टम पर खुलेगा, तो आप x64, x86 और ARM-आधारित सिस्टम के लिए पैकेज डाउनलोड करने का विकल्प देखेंगे।

अपनी प्रणाली की आवश्यकता के अनुसार चुनें; अधिकांश आधुनिक लैपटॉप के लिए x64 संस्करण काम करता है, जो पिछले कुछ वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। यदि आपका सिस्टम पुराना है, तो आपको x86 इंस्टॉलर डाउनलोड करने की आवश्यकता हो सकती है।

जब फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, तो उस पर राइट-क्लिक करें और 'Run as administrator' विकल्प का चयन करें। इसके बाद, आपके स्क्रीन पर एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो दिखाई देगी।

कुछ समय बाद, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो अपने आप बंद हो जाएगी, जो यह संकेत देती है कि इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है।

भविष्य के समाधान

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अस्थायी समाधान है और Microsoft ने कहा है कि वह आने वाले हफ्तों में एक स्थायी समाधान साझा करेगा। इसलिए, यदि यह समाधान काम नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है।

Windows 11 के Photos ऐप में आई समस्या ने कई उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया है, लेकिन Microsoft ने अस्थायी समाधान प्रदान किया है जो कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए मददगार हो सकता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अस्थायी समाधान का पालन करें और Microsoft की ओर से स्थायी समाधान की प्रतीक्षा करें।