Microsoft Outage Azure सेवाओं को प्रभावित करता है जिससे कई उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं

Microsoft ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसकी क्लाउड सेवाओं में हुई वैश्विक आउटेज का समाधान कर दिया गया है। गुरुवार की रात, कंपनी ने बताया था कि ग्राहकों को "सेवा प्रबंधन संचालन और सेवाओं की कनेक्टिविटी या उपलब्धता में विफलता" का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें Azure सेवाएं और Microsoft 365 ऐप्स शामिल थे।

एयरलाइनों पर प्रभाव

इस आउटेज का असर कई भारतीय एयरलाइनों पर भी पड़ा, जैसे कि इंडिगो, अकासा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट। इन एयरलाइनों ने टिकट बुकिंग और वेब चेक-इन में तकनीकी समस्याओं का सामना किया। इंडिगो ने ग्राहकों को सूचित किया कि "नेटवर्क के पार" सिस्टम प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण "हमारे संपर्क केंद्रों और हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा समय बढ़ गया है"। इसी तरह, अकासा एयर ने चेतावनी दी कि मौजूदा बुकिंग प्रबंधन के लिए स्वचालित विकल्प बंद हैं। स्पाइसजेट ने भी इसी प्रकार की चेतावनी जारी की है।

मैनुअल चेक-इन प्रक्रिया

वर्तमान में, प्रभावित एयरलाइंस हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाएं कर रही हैं। यह स्थिति यात्रियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रही है, क्योंकि तकनीकी समस्याओं के कारण लंबी कतारें लग रही हैं।

अन्य प्रभावित सेवाएं

Microsoft 365 ने X पर एक आधिकारिक अपडेट पोस्ट किया, जिसमें कहा गया, "हम विभिन्न Microsoft 365 ऐप्स और सेवाओं तक पहुंच में समस्या की जांच कर रहे हैं।" यह आउटेज Microsoft Teams, Viva Engage, और अन्य सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा था।

वैश्विक स्तर पर प्रभाव

रायटर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी इस आउटेज का सामना करना पड़ा। अमेरिका की एक प्रमुख लो-कॉस्ट एयरलाइन, फ्रंटियर एयरलाइंस, को भी इस समस्या के कारण अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोकनी पड़ीं।

Microsoft का समाधान

Microsoft ने कहा कि आउटेज का कारण लगभग शाम 6 बजे ईटी पर शुरू हुआ था, और उन्होंने अधिकांश सेवाओं को शुक्रवार तक बहाल कर दिया। हालांकि, कुछ ग्राहक अभी भी समस्याओं का सामना कर सकते हैं क्योंकि कुछ सेवाएं अभी भी प्रभावित हैं।कंपनी ने यह भी कहा कि वे इस घटना को उच्च प्राथमिकता और तात्कालिकता के साथ संभालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वे प्रभावित Microsoft 365 ऐप्स के लिए प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।इस प्रकार, Microsoft के क्लाउड सेवाओं में हुई आउटेज ने न केवल तकनीकी क्षेत्र को प्रभावित किया, बल्कि यात्री परिवहन और अन्य सेवाओं में भी व्यवधान उत्पन्न किया।