कब मिलेगा OnePlus Open मोबाइल फोन?
OnePlus के नए फ़ोन को लेकर ग्राहको को काफी उम्मीद है। ग्लोबल स्तर के भारत में भी इस फ़ोन को लॉन्च कर दिया है। कई नए फीचर्स और डेवलपमेंट के साथ इस फ़ोन को बाज़ारों में लाया गया है। OnePlus Open की भारत में पहली सेल अगले हफ्ते होगी। डिवाइस पहले से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और इसकी बिक्री 27 अक्टूबर को होगी। भारत में वनप्लस ओपन की कीमत 1,39,999 रुपये तय की गई है। सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 और टेनको फैंटम वी फोल्ड के बाद यह भारतीय बाजार में तीसरा हॉरिजॉन्टल फोल्डेबल फोन है। पहला वनप्लस फोल्डेबल फोन ओप्पो के फाइंड एन3 स्मार्टफोन के समान है, जो फिलहाल भारत में उपलब्ध है। भारत में वनप्लस ओपन की कीमत 16GB रैम + 512GB स्टोरेज मॉडल के लिए 1,39,999 रुपये है। यह पहले से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और बिक्री 27 अक्टूबर से शुरू होगी। बिक्री प्रस्तावों के लिए, ग्राहक चुनिंदा ऑफरो पर 8,000 रुपये की ट्रेड-इन बोनस छूट और आईसीआईसीआई बैंक और वनकार्ड बैंक पर 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का पा सकते हैं। बैंक ऑफर वनप्लस ओपन की कीमत को घटाकर 1,34,999 रुपये कर देगा।
वनप्लस ओपन में 1Hz से 120Hz, 6.31-इंच LTPO 3.0 AMOLED डिस्प्ले होता है। अनफोल्ड करने पर, 7.82-इंच LTPO 3.0 AMOLED स्क्रीन है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2440 x 2268 पिक्सल, 1Hz से 120Hz तक डायनामिक रिफ्रेश रेट और 1.0758:1 आस्पेक्ट रेशियो है। यह उसी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट द्वारा संचालित है, जो वनप्लस 11 स्मार्टफोन को पावर दे रहा है। बैटरी फास्ट चार्जिंग तकनीक को सपोर्ट करती है। इसमें बायोमेट्रिक के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। वनप्लस ओपन की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका कैमरा सिस्टम है, जिसमें हैसलब्लैड ट्यूनिंग है। रियर कैमरे में सोनी का 48-मेगापिक्सल LYTIA-T808 "पिक्सेल स्टैक्ड" सेंसर है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक ऑप्टिकली-स्टैबिलाइज़ड 24mm f/1.7 लेंस है। मुख्य कैमरे के साथ एक अल्ट्रावाइड कैमरा है जिसमें 48-मेगापिक्सल सेंसर और एक ऑटोफोकस 14mm f/2.2 लेंस है, साथ ही एक टेलीफोटो कैमरा है जिसमें 64-मेगापिक्सल सेंसर और एक 3x 70mm f/2.6 स्थिर लेंस शामिल है। इसमें दो सेल्फी कैमरे भी हैं, जिनमें एक 20-मेगापिक्सल यूनिट अंदर और एक 32-मेगापिक्सल यूनिट बाहरी डिस्प्ले पर है।