scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीभारत में Pixel Phone की मैन्युफैक्चरिंग करेगा Google, 2024 से आएगा मार्केट में

भारत में Pixel Phone की मैन्युफैक्चरिंग करेगा Google, 2024 से आएगा मार्केट में

पिक्सल फोन के लॉयल फैन्स की एक बड़ी संख्या है जो प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी की सराहना करते हैं। गूगल अब ज्यादा देशों में अपने पिक्सल फोन की उपलब्धता बढ़ा रहा है। इसके अलावा AI से लेकर कैमरे में बड़े बदलाव कर रहा है। इसलिए यह संभव है कि आने वाले सालों में पिक्सल फोन की बिक्री बढ़ जाए।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 19, 2023 15:33 IST
Google Pixel Phone अब भारत में भी बनेंगे
Google Pixel Phone अब भारत में भी बनेंगे

Google Pixel Phone अब भारत में भी बनेंगे। इसकी शुरुआत Pixel 8 से होगी। ये डिवाइस 2024 में बाजार में आएंगे। डिवाइसेज हेड Rick Osterloh ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चर्स से पार्टनरशिप करेगी। ओस्टरलोह ने कहा, 'पिक्सल डिवाइसेज की लोकल डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन का विस्तार करने की दिशा में यह प्रारंभिक कदम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह Make In India के लिए गूगल के कमिटमेंट में एक बड़ा कदम है।'गूगल ने 4 अक्टूबर 23 को अपने सालाना इवेंट में पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे। इनकी शुरुआती कीमत 75,999 और 1,06,999 रुपए है। गूगल अपने फोन्स पर 7 साल यानी 2030 तक सपोर्ट देगा। इसमें OS अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और AI इनोवेशन मिलेंगे।

advertisement

Also Read: OnePlus का पहला Foldable Smartphone आज होगा लॉन्च

पिक्सल 8 में रियर कैमरा 50MP + 12MP दिया गया है। फ्रंट कैमरा  10.5MP का है। वहीं पिक्सल 8 प्रो में रियर कैमरा 50MP + 48MP + 48MP और फ्रंट कैमरा 10.5MP दिया गया है। Pixel 8 में वही प्राइमरी सेंसर है जो Pixel 8 Pro में मिलता है। गूगल पूरे कैमरा एक्सपीरियंस में फास्टर ऑटोफोकस का दावा करता है, खासकर लो-लाइट कंडीशन में। कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर में मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर, नाइट साइट, टॉप शॉट और बहुत कुछ शामिल हैं। दोनों फोन में टेंसर G3 प्रोसेसर मिलता है। डेटा के अनुसार, 2016 में पहला पिक्सल फोन रिलीज होने के बाद से गूगल ने कुल 2.76 करोड़ फोन ही बेचे। जबकि केवल 2021 में सैमसंग ने 27.2 करोड़ फोन बेचे। एपल ने इस दौरान 23.5 करोड़ फोन सेल किए। पिक्सल फोन के लॉयल फैन्स की एक बड़ी संख्या है जो प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी की सराहना करते हैं। गूगल अब ज्यादा देशों में अपने पिक्सल फोन की उपलब्धता बढ़ा रहा है। इसके अलावा AI से लेकर कैमरे में बड़े बदलाव कर रहा है। इसलिए यह संभव है कि आने वाले सालों में पिक्सल फोन की बिक्री बढ़ जाए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह Make In India के लिए गूगल के कमिटमेंट में एक बड़ा कदम है
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह Make In India के लिए गूगल के कमिटमेंट में एक बड़ा कदम है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 19, 2023