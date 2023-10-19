OnePlus का पहला Foldable Smartphone आज होगा लॉन्च

OnePlus आज 19 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे ग्लोबल मार्केट के साथ भारत में अपना पहला फोल्डेबल फोन 'OnePlus Open' लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वनप्लस ओपन का वीडियो और फोटो शेयर करते हुए लॉन्च डेट की जानकारी दी है। अपने पहले फोल्डेबल फोन को कंपनी वनप्लस का Next Chapter बता रही है। कंपनी ने अभी तक फोन के किसी भी स्पेसिफिकेशन की जानकारी नहीं दी है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई जानकारियां सामने आ गईं हैं। फ़ोन के डिस्प्ले में 120 Hz रिफ्रेश रेट वाले दो एमोलेड डिस्प्ले होंगे। इसमें मेन डिस्प्ले 7.8 इंच और कवर डिस्प्ले 6.3 इंच का हो सकता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

फोन में आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 13 बेस्ड लेटेस्ट ऑक्सीजन ओएस मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल में 48MP + 48MP + 64MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मेन डिस्प्ले में कोई कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के अनुसार, वनप्लस ओपन में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,800mAh की बैटरी होगी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो कंपनी भारत में इस फोल्डेबल की कीमत 1.10 लाख रुपए से लेकर 1.20 लाख रुपए रख सकती है। यह सैमसंग गैलेक्सी ZFold5 से सस्ता फोन होगा, जो अभी ₹1.54 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में मिल रही है।