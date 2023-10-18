The Great Indian Weddings: इस सीजन होंगी 35 लाख शादियां, इकोनॉमी को मिलेगा मेगा बूस्टर डोज

शादी का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है ऐसे में शादी को लेकर जितने परिवार खुश है उस से ज्यादा कारोबारी भी है। इसकी वजह है 35 लाख शादियां। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना इस वेडिंग सीजन में देशभर में 35 लाख शादियां होने का अनुमान है। जिससे कारोबारियों को तगड़ा इनकम हो सकता है। माना जा रहा है कि व्यपारियों के लिए ये साल बेहद ही शानदार हो सकता है। पहले त्योहारी सीजन, फिर वेडिंग सीज, यानि की मुनाफे का डबल डॉज हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल देश के सबसे बड़े कारोबारी संगठन Confederation of All India Traders का मानना है कि इस बार देश में शादियों का रिकॉर्ड टूट सकता है। इस साल शादियों का सीजन 23 नवंबर, से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होंगी, जिसमें शादी की खरीदारी और शादी से जुड़ी हर तरह की सर्विस के ज़रिए सर्विस के जरिए लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये का बड़ा खर्च होने की संभावना है।

इतना ही नहीं इस सर्वे में देश की राजधानी Delhi के बारे में भी बताया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बताया की देश के 20 प्रमुख शहरों के व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली में इस सीजन में 3.5 लाख से अधिक शादियां होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 32 लाख शादियां हुई थीं और उसमें 3.75 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया गया था। जबकि इस बार लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये का बड़ा खर्च होने की संभावना है। आंकड़ों के जरिए और असानी से समझते हैं। इस शादी के सीजन में करीब 6 लाख शादियों में न्यूनतम खर्चे की बात करें तो हर एक शादी पर 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। जबकि करीब 10 लाख शादियों में व्यक्तियों की अपने क्षमता के हिसाब से प्रति शादी पर करीब 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपये का खर्च आएगा। वहीं इससे ऊपर रेंज में जाएं तो 6 लाख शादियों में प्रति शादी 25 लाख खर्च होने का अनुमान है। वहीं 50 हजार शादियों में प्रति शादी 50 लाख खर्च होने का कयास लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 50 हजार शादियाँ ऐसी होंगी जिनमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। कुल मिलाकर इस एक महीने में शादी के सीजन में बाजारों में शादी की खरीदारी से करीब 4.25 लाख करोड़ रुपये का होगा जो कि कारोबारी के लिए फायदे का बाजार है।