scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारThe Great Indian Weddings: इस सीजन होंगी 35 लाख शादियां, इकोनॉमी को मिलेगा मेगा बूस्टर डोज

The Great Indian Weddings: इस सीजन होंगी 35 लाख शादियां, इकोनॉमी को मिलेगा मेगा बूस्टर डोज

शादी के सीजन में करीब 6 लाख शादियों में न्यूनतम खर्चे की बात करें तो हर एक शादी पर 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। जबकि करीब 10 लाख शादियों में व्यक्तियों की अपने क्षमता के हिसाब से प्रति शादी पर करीब 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपये का खर्च आएगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 18, 2023 13:54 IST
शादी का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है
शादी का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है

शादी का मौसम जल्द ही दस्तक देने वाला है ऐसे में शादी को लेकर जितने परिवार खुश है उस से ज्यादा कारोबारी भी है। इसकी वजह है 35 लाख शादियां। जी हां आपने बिल्कुल सही सुना इस वेडिंग सीजन में देशभर में 35 लाख शादियां होने का अनुमान है। जिससे कारोबारियों को तगड़ा इनकम हो सकता है। माना जा रहा है कि व्यपारियों के लिए ये साल बेहद ही शानदार हो सकता है। पहले त्योहारी सीजन, फिर वेडिंग सीज, यानि की मुनाफे का डबल डॉज हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल देश के सबसे बड़े कारोबारी संगठन Confederation of All India Traders का मानना है कि इस बार देश में शादियों का रिकॉर्ड टूट सकता है। इस साल शादियों का सीजन 23 नवंबर, से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग 35 लाख शादियां होंगी, जिसमें शादी की खरीदारी और शादी से जुड़ी हर तरह की सर्विस के ज़रिए सर्विस के जरिए लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये का बड़ा खर्च होने की संभावना है।

advertisement

Also Read: Noida GIP Mall: आखिर कौन खरीद रहा है Noida का Great India Place Mall?

इतना ही नहीं इस सर्वे में देश की राजधानी Delhi के बारे में भी बताया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बताया की देश के 20 प्रमुख शहरों के व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली में इस सीजन में 3.5 लाख से अधिक शादियां होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है। पिछले साल इसी अवधि में करीब 32 लाख शादियां हुई थीं और उसमें 3.75 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान जताया गया था। जबकि इस बार लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये का बड़ा खर्च होने की संभावना है। आंकड़ों के जरिए और असानी से समझते हैं। इस शादी के सीजन में करीब 6 लाख शादियों में न्यूनतम खर्चे की बात करें तो हर एक शादी पर 3 लाख रुपये का खर्च आएगा। जबकि करीब 10 लाख शादियों में व्यक्तियों की अपने क्षमता के हिसाब से प्रति शादी पर करीब 6 लाख से लेकर 12 लाख रुपये का खर्च आएगा। वहीं इससे ऊपर रेंज में जाएं तो 6 लाख शादियों में प्रति शादी 25 लाख खर्च होने का अनुमान है। वहीं 50 हजार शादियों में प्रति शादी 50 लाख खर्च होने का कयास लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 50 हजार शादियाँ ऐसी होंगी जिनमें 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। कुल मिलाकर इस एक महीने में शादी के सीजन में बाजारों में शादी की खरीदारी से करीब 4.25 लाख करोड़ रुपये का होगा जो कि कारोबारी के लिए फायदे का बाजार है।

इस वेडिंग सीजन में देशभर में 35 लाख शादियां होने का अनुमान है
इस वेडिंग सीजन में देशभर में 35 लाख शादियां होने का अनुमान है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 18, 2023