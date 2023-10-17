Noida GIP Mall: आखिर कौन खरीद रहा है Noida का Great India Place Mall?

रजनीगंधा पान मसाला बनाने वाली कंपनी DS Group Great India Place Mall (जिसे GIP भी कहा जाता है) के लिए 2,000 करोड़ रुपये की बोली लगाने की योजना बना रही है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 147 एकड़ में विकसित, इस कॉम्प्लेक्स में विभिन्न मॉल और खाली जगह शामिल हैं, जिसका उपयोग रिपोर्ट में किया जाएगा। जीआईपी, जो कभी Delhi-NCR के सबसे बड़े मॉलों में से एक था। अप्पू घर समूह और यूनिटेक ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। मॉल में यूनिटेक की 42 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी अन्य निवेशकों के पास है। कॉम्प्लेक्स बिक्री के लिए था क्योंकि इस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज था और इसके प्रमोटर इसको बेचना चाहते थे।

महामारी और लॉकडाउन से मॉल को काफी नुकसान हुआ था। अब, रिपोर्ट से पता चलता है कि नोएडा मुख्यालय वाली पान मसाला निर्माता ग्रेट इंडिया प्लेस का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही है। डीएस ग्रुप हॉस्पिटिलिटी क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है।