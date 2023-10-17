scorecardresearch
Data Pattern: IN-SPACe के साथ समझौते के बाद शेयर 7% भागा

डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड के पोर्टफोलियो में COTS बोर्ड, ATE और टेस्ट सिस्टम, स्पेस सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव शामिल हैं। यह COTS मॉड्यूल उत्पादों को डिज़ाइन करता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 18:35 IST
डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों में आज लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई
Data Pattern (India) Limited के शेयरों में आज लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने कहा कि उसने एसएआर रडार क्षमता हासिल करने के लिए IN-SPACe के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है। IN-SPACe एकनोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग (DoS) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। डेटा पैटर्न स्टॉक 2005.45 रुपये पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 11,678 करोड़ रुपये हो गया।  डेटा पैटर्न शेयरों में एक वर्ष में 62% की तेजी आई है।

डेटा पैटर्न (भारत) के उपाध्यक्ष जी. कुप्पुस्वामी ने कहा, हमें INSPACe के साथ जुड़कर खुशी हो रही है। यह तकनीक डेटा पैटर्न द्वारा एसएआर रडार विकास को सक्षम करेगी, जो कंपनी के पास पहले से उपलब्ध रडार के बड़े पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड के पोर्टफोलियो में COTS बोर्ड, ATE और टेस्ट सिस्टम, स्पेस सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव शामिल हैं। यह COTS मॉड्यूल उत्पादों को डिज़ाइन करता है।

Data Pattern (India) Limited के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
