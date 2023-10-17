scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stocks: KIOCL के शेयरों में दो दिन में 44% की तेजी

Multibagger Stocks: KIOCL के शेयरों में दो दिन में 44% की तेजी

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में पहले ही 50% से अधिक रिटर्न देखा गया है। स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में है। वर्तमान में, हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 17, 2023 16:58 IST
KIOCL लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी
KIOCL लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी

KIOCL Limited के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी। स्टॉक 20% बढ़कर अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 476.40 रुपये पर पहुंच गया। दो दिन में इसमें 43.99 फीसदी की तेजी आई है। मल्टीबैगर काउंटर पिछले छह महीनों में 131.88% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 112.58% बढ़ा है। कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसके मैंगलोर पेलेट प्लांट में काम 14 अक्टूबर, 2023 से फिर से शुरू हो गया है। तकनीकी सेटअप पर, विश्लेषकों ने कहा कि स्टॉक काफी हद तक 'ओवरबॉट' लग रहा था। काउंटर पर समर्थन 424-440 रुपये के स्तर पर देखा जा सकता है।

advertisement

Also Read: IPO This Week: इस हफ्ते IPO कराएंगे जमकर कमाई

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में पहले ही 50 प्रतिशत से अधिक रिटर्न देखा गया है। स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में है। वर्तमान में, हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। KIOCL, जिसे पहले कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस्पात मंत्रालय के तहत एक प्रमुख कंपनी है।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।)

KIOCL Limited के शेयर
KIOCL Limited के शेयर
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 17, 2023