Multibagger Stocks: KIOCL के शेयरों में दो दिन में 44% की तेजी
KIOCL Limited के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में अपनी मजबूत बढ़त जारी रखी। स्टॉक 20% बढ़कर अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 476.40 रुपये पर पहुंच गया। दो दिन में इसमें 43.99 फीसदी की तेजी आई है। मल्टीबैगर काउंटर पिछले छह महीनों में 131.88% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 112.58% बढ़ा है। कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसके मैंगलोर पेलेट प्लांट में काम 14 अक्टूबर, 2023 से फिर से शुरू हो गया है। तकनीकी सेटअप पर, विश्लेषकों ने कहा कि स्टॉक काफी हद तक 'ओवरबॉट' लग रहा था। काउंटर पर समर्थन 424-440 रुपये के स्तर पर देखा जा सकता है।
आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में पहले ही 50 प्रतिशत से अधिक रिटर्न देखा गया है। स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में है। वर्तमान में, हम प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। KIOCL, जिसे पहले कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, इस्पात मंत्रालय के तहत एक प्रमुख कंपनी है।
