IPO This Week: इस हफ्ते IPO कराएंगे जमकर कमाई

पिछले कुछ हफ्तों से बाजारो में काफी चहल-पहल है। अब इस हफ्ते तीन नए आईपीओ बाजार में आ रहे हैं। साथ ही एक शेयर की लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा मौजूदा इश्यू की बात करें, तो Arvind & Company शिपिंग एसएमई आईपीओ सोमवार, 16 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अरविंद एंड कंपनी शिपिंग आईपीओ दूसरे दिन तक 41.33 गुना सब्सक्राइब हआ था।

IRM Energy IPO बुधवार, 18 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। साथ ही शुक्रवार, 20 अक्टूबर को बंद होगा। आईआरएम एनर्जी आईपीओ 545.40 करोड़ रुपये का बुक बिल्ट इश्यू है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है। इसमें 1.08 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। आईपीओ का प्राइस बैंड 480 रुपये से 505 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। यह इश्यू स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, एनएसई पर मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2023 को लिस्ट हो सकता है।

WomanCart IPO एक एसएमई आईपीओ है। यह 16 अक्टूबर, को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 18 अक्टूबर, को बंद होगा। वुमनकार्ट आईपीओ 9.56 करोड़ रुपये का एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू है। यह 11.12 लाख शेयरों का पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। वुमनकार्ट आईपीओ में शेयर प्राइस 86 रुपये है। कंपनी का शेयर एनएसई एसएमई पर लिस्ट होगा। यह शुक्रवार, 27 अक्टूबर को लिस्ट हो सकता है। WomanCart IPO एक एसएमई आईपीओ है

Rajgor Castor Derivatives IPO यह एक एसएमई आईपीओ है। राजगोर कैस्टर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 17 अक्टूबर को खुलेगा। इस आईपीओ से कंपनी 47.81 करोड़ रुपये जुटाएगी। आईपीओ में 44.48 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये जाएंगे। साथ ही 3.33 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत रखे जाएंगे।

इस हफ्ते Committed Cargo Care में शेयर की लिस्टिंग होगी। इस एसएमई आईपीओ के शेयर बुधवार, 18 अक्टूबर को एनएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे। शेयर मंगलवार, 17 अक्टूबर को डीमैट खातों में जमा किए जाएंगे। वहीं, जिन्हें शेयर अलॉट नहीं हुआ, उन्हें सोमवार, 16 अक्टूबर से पैसा वापस मिलना शुरू होगा।

