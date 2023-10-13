scorecardresearch
Smallcap Funds: ऐसे फंड्स में कैसे करें निवेश, निवेश करने से पहले समझिए पूरी A B C D

हाल के कुछ साल में स्मॉलकैप ने लार्जकैप से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले 10 साल में, स्मॉलकैप ने लार्जकैप की तुलना में बड़े मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्जकैप की तुलना में स्मॉलकैप के अधिक ग्रोथ ओरिएंटेड होने की उम्मीद है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 13, 2023 17:45 IST
बिज़नेस टुडे बाज़ार पर आज हम इनवेस्टमेंट की पाठशाला में बात करेंगे स्मॉलकैप फंड्स के बारे में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने शिव चनानी से बात की। शिव चनानी बड़ौदा बीएनपी परिबा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर हैं।

सवाल- स्मॉल कैप फंड क्या हैं?

जवाब -स्मॉल-कैप फंड एक इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्‍कीम है, जो मुख्य रूप से स्मॉल-कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है। स्मॉल-कैप कंपनियां वे होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन (बाजार पूंजीकरण)  17,390 करोड़ रुपये से कम (22 दिसंबर से 23 जून तक AMFI औसत मार्केट कैप के अनुसार) है।

सवाल- स्मॉलकैप फंड में निवेश के क्या फायदे हैं?

जवाब- स्मॉल-कैप फंडों में हाई रिटर्न देने की क्षमता होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्ज-कैप कंपनियों की तुलना में स्मॉल-कैप कंपनियों में तेजी से ग्रोथ करने और उनके द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद होती है।

सवाल- स्मॉलकैप फंडों में निवेश से जुड़े जोखिम क्या हैं?

जवाब- दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में स्मॉल-कैप फंड में जोखिम अधिक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मॉल-कैप कंपनियां लार्जकैप या मिडकैप कंपनियों की तुलना में अस्थिर होती हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। जिसके चलते स्मॉल-कैप फंड हर तरह के निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प नहीं हैं।

सवाल- स्मॉलकैप फंडों में किसे निवेश करना चाहिए?

जवाब-स्मॉल-कैप फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प हैं, जो हाई रिटर्न की संभावना के बदले बाजार में अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं। जिन निवेशकों के पास निवेश का लक्ष्‍य लंबी अवधि का है और वे स्मॉल-कैप कंपनियों की अस्थिरता के साथ सहज हैं, उन्‍हें इसमें निवेश करना चाहिए। ऐसे निवेशकों की स्मॉल-कैप फंडों में निवेश करने में सफल होने की अधिक संभावना है।

सवाल- स्मॉलकैप फंड का कैसे करें चुनाव?

जवाब- स्मॉल-कैप फंड चुनते समय कुछ बातों पर विचार करना महत्वपूर्ण है:

फंड का ट्रैक रिकॉर्ड: पॉजिटिव रिटर्न जेनरेट  करने के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड की तलाश करें। फंड की प्रबंधन टीम: यह सुनिश्चित करें कि फंड का प्रबंधन स्मॉल-कैप कंपनियों के प्रबंधन में अनुभव वाली टीम द्वारा किया जा रहा है।फंड के निवेश का उद्देश्य: सुनिश्चित करें कि फंड के निवेश का उद्देश्य ऐसा हो जो आपके अपने निवेश के टारगेट को पूरा करने के लिए मेल खा रहा हो।

सवाल- स्मॉलकैप फंड में कहां निवेश करें?

जवाब- आप विभिन्न चैनलों के माध्यम से स्मॉल-कैप फंड में निवेश कर सकते हैं:

म्यूचुअल फंड डिस्‍ट्रीब्‍यूटर्स
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के साथ

सवाल- स्मॉलकैप फंडों में निवेश करने का यह अच्छा समय क्यों है?

जवाब- हाल के कुछ साल में स्मॉलकैप ने लार्जकैप से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले 10 साल में, स्मॉलकैप ने लार्जकैप की तुलना में बड़े मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लार्जकैप की तुलना में स्मॉलकैप के अधिक ग्रोथ ओरिएंटेड होने की उम्मीद है, और उन्हें भारत में मजबूत आर्थिक विकास से लाभ हुआ है। आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7-8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह ग्रोथ स्‍मॉलकैप के लिए बेहतर अवसर पैदा कर सकती है, क्योंकि वे अक्सर अर्थव्यवस्था के नए और उभरते क्षेत्रों में शामिल होते हैं।

