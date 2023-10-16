Results: HDFC के शानदार नतीजे, कल बाज़ार में दिख सकती है तेजी?

scorecardresearch
HDFC बैंक Q2 FY24 (स्टैंडअलोन) मुनाफा 51% बढ़ा, 10,605.78 करोड़ से बढ़कर 15,976.11 करोड़ रुपये (YoY) NII 30% बढ़ी, 21,021.2 करोड़ से बढ़कर 27,385.2 करोड़ रुपये (YoY), ग्रॉस NPA 1.17% से बढ़कर 1.34% (QoQ). नेट NPA 0.30% से बढ़कर 0.35% (QoQ)

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 16, 2023 16:42 IST
HDFC बैंक लिमिटेड ने मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है

HDFC Bank Limited ने मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा बढ़कर 15,975 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछली तिमाही में बैंक का मुनाफा 10,606 करोड़ रुपये था। बैंक ने इस तिमाही में NII 27,385 करोड़ रुपये दर्ज किया है। बैंक की प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही के हिसाब से 2,860 करोड़ से बढ़कर 2,904 करोड़ रुपये हो गई है हालांकि प्रोविजनिंग में गिरावट का ट्रेंड है।

HDFC Limited के साथ मर्जर के बाद HDFC Bank ने पहली बार नतीजे पेश किए हैं।

HDFC बैंक Q2 FY24 (स्टैंडअलोन)
मुनाफा 51% बढ़ा, 10,605.78 करोड़ से बढ़कर 15,976.11 करोड़ रुपये (YoY)
NII 30% बढ़ी, 21,021.2 करोड़ से बढ़कर 27,385.2 करोड़ रुपये (YoY)
ग्रॉस NPA 1.17% से बढ़कर 1.34% (QoQ)
नेट NPA 0.30% से बढ़कर 0.35% (QoQ)

आज कारोबारी सत्र में HDFC बैंक का शेयर BSE पर 0.28% की गिरावट के साथ 1,532.45 पर बंद हुआ।

HDFC Limited के साथ मर्जर के बाद HDFC Bank ने पहली बार नतीजे पेश किए हैं

