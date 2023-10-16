68 फर्जी खाते और 2000 करोड़ का लेन-देन... दुबई से कैसे चल रहा था Mahadev App का खेल

scorecardresearch
Newsकारोबार68 फर्जी खाते और 2000 करोड़ का लेन-देन... दुबई से कैसे चल रहा था Mahadev App का खेल

महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों में देशभर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे. क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। कोरोना महामारी के बाद इस ऐप का कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 16, 2023 15:52 IST
गिरोह का नाम महादेव बुक ऑनलाइन ऐप है

Pratapgarh District के लोगों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर बैंक खाता खुलवाकर उनमें IPL सट्टेबाजी के 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन करवाने वाले Mrigank Mishra को Mumbai Airport से गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद Rajasthan Police ने आरोपी मृगांक को प्रतापगढ़ के Court में पेश करने के बाद 6 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस गिरोह का नाम Mahadev Book Online App है। इसका भंडाफोड़ प्रतापगढ़ पुलिस ने मई 2023 में किया था। उसके खिलाफ पुलिस ने लुक-आउट नोटिस जारी करवा रखा था। पुलिस पहले ही इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एस.पी अमित कुमार ने बताया कि आईपीएल सट्टे की राशि के लेन-देन के लिए भोले-भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश प्रतापगढ़ पुलिस ने मई में किया था। Dubai में बैठकर पूरा कारोबार चलाने वाला गिरोह का सरगना मृगांक मिश्रा शनिवार को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंचा था। लुक आउट नोटिस के कारण एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद प्रतापगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। प्रतापगढ़ महिला थाना प्रभारी अरुण खाट के नेतृत्व में मुंबई पहुंची पुलिस टीम ने सरगना मृगांक मिश्रा निवासी मध्यप्रदेश रतलाम को गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम को टीम प्रतापगढ़ पहुंच गई। मृगांक को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी गई है।

Also Read: Mahadev Betting App: सौरभ चंद्राकर ने दाऊद इब्राहिम के भाई से मिलाया हाथ, लॉन्च किया नया एप

महादेव बुक नाम के इस ऐप से कुछ ही महीनों में देशभर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। क्रिकेट से लेकर चुनाव तक में सट्टा लगाने के लिए लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते थे। कोरोना महामारी के बाद इस ऐप का कारोबार तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। 2021 में कोरोना के काल में बिना दर्शकों के आईपीएल का आयोजन हुआ। उस वक्त महादेव ऐप के जरिए 2 हजार करोड़ से ज्यादा की सट्टेबाजी हुई थी।

महादेव बुक नाम के ऐप से कुछ ही महीनों में देशभर से 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए

 

abhishek singh1
Oct 16, 2023