Mahadev Betting App: सौरभ चंद्राकर ने दाऊद इब्राहिम के भाई से मिलाया हाथ, लॉन्च किया नया एप
महादेव बेटिंग ऐप केस (Mahadev Betting App) में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के इनवेस्टिगेशन में सामने आया है कि महादेव ऐप प्लेटफॉर्म के सरगना सौरभ चंद्राकर (Saurabh Chandrakar) ने अब अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood Ibrahim के भाई Mushtakim से हाथ मिला लिया है सौरभ और मुश्तकीम ने मिलकर गेम एप लांच किया है। इसमें एक एप है 'Kheloyar' जो भारत और पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। खेलोयार भी एक बेटिंग एप है, जिसके माध्यम से सौरभ चंद्राकर और दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) का भाई मुश्तकीम करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। मुश्तकीम ने सौरभ को अपनी सिक्योरिटी भी दी है। दुबई से दोनों मिलकर लगातार बेटिंग एप चला रहे हैं, जिससे रोज करोड़ों का मुनाफा हो रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला सौरभ चंद्राकर ने दुबई पहुंचकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का एप शुरू किया था। इस एप का नाम 'महादेव गेमिंग-बेटिंग ऐप' था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशायल (ED) की कार्रवाई अभी चल रही है। कई राज्यों में छापेमारी भी हो चुकी है।महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी संयुक्त अरब अमीरात में फरवरी में हुई थी। इस शादी में शानदार इवेंट रखा गया था, जिसमें कई फिल्मी सितारों और गायकों ने परफॉर्म किया था। आरोप लग रहा है कि शादी में परफॉर्म करने वाले फिल्मी कलाकारों को हवाला के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा दिए गए थे। वहीं फैमिली मेंबर्स को नागपुर से UAE तक ले जाने के लिए किराए पर प्राइवेट जेट लिए गए थे।