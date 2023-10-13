'Lava के शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर बहुत चिंतित हूं': Rajeev Chandrasekhar

सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री Rajeev Chandrashekhar ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में Lava International Limited के एक शीर्ष अधिकारी की हालिया गिरफ्तारी चिंता का विषय है। गौरतलब है कि लावा इंटरनेशनल के सह-संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक Hariom Rai को Money Laundering के आरोप में China स्थित Vivo से जुड़े तीन अन्य लोगों के साथ बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि वीवो के अधिकारियों ने भारत में अपना कारोबार स्थापित करने में मदद के लिए राय से संपर्क किया था। राय को LabQuest Engineering Pvt Ltd के माध्यम से विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके राज्य वितरकों के चीनी नागरिकों के कार्यालयों और आवासीय आवास की स्थापना के लिए 3.17 करोड़ रुपये की प्रारंभिक फंडिंग की पेशकश की गई थी।

advertisement

Also Read: Delta Corp Share: भारत का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर 28% GST को पचा पाएगा?

ईडी ने आरोप लगाया है कि वीवो ने कथित तौर पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भारत के बाहर "व्यापारिक कंपनियों" को हस्तांतरित की ताकि यह भारत सरकार की नज़र में न आ सके। एजेंसी द्वारा यह नोट किया गया कि 2014 से 2020 तक शून्य लाभ दिखाया गया और भारत को कोई आयकर नहीं दिया गया। मंगलवार को प्रस्तुत अपने रिमांड आवेदन में, ईडी ने कहा कि आरोपी ने पूरे देश में एक विस्तृत चीनी-नियंत्रित नेटवर्क स्थापित करने के लिए "छिपे हुए और धोखाधड़ी वाले तरीके" से भारत में प्रवेश करके सरकार को धोखा दिया था, जबकि लावा PLI के बेनेफिट भी ले रही थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)