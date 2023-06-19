WhatsApp का न्यू 'कम्युनिटी एंट्री पॉइंट’ हुआ रोल आउट

I Phone यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, WhatsApp iOS यूज़र्स के लिए नया ‘कम्युनिटी एंट्री पॉइंट’ शॉटकट रोलआउट कर रहा है, फ़िलहाल ये फीचर कुछ आईफोन यूजर्स के फोन में ही रोल आउट हुआ है। मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने Ios पर एक नया ‘कम्युनिटी एंट्री पॉइंट’ शॉर्टकट रोल आउट किया है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप के अपडेट के आधिकारिक चेंजलॉग में कुछ पिछले अपडेट के फीचर्स के बारे में बताया है, जिससे पता चलता है कि ये फीचर अभी भी ग्रेजुएल रिलीज की स्टेज पर है। नया ‘कम्युनिटी एंट्री प्वाइंट’ शॉर्टकट, कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा जिसके जरिये यूजर्स को कम्युनिटी से जुड़े सभी ग्रुप्स की लिस्ट आसानी से देखने को मिल सकेगी । यह फीचर एडमिन को कम्युनिटी इंफॉर्मेशन पर जाए बिना समय बचाते हुए, जल्दी से कम्युनिटी में एक नया ग्रुप जोड़ने की एक्सेस भी देगा।

रिपोर्ट की मानें तो, अगर आपके Iphone में ये फीचर नहीं है, तो ध्यान दें कि आने वाले हफ्तों में ये फीचर कुछ iPhone यूज़र्स को मिल सकता सकता है, भले ही ये फीचर अभी तक ऑफिसियल चेंजलॉग में इंडीकेट न किया गया हो। WhatsApp अपने iOS beta यूज़र्स के लिए Video calls के लिए New screen-sharing feature भी रोल आउट कर दिया है. ये फीचर यूज़र्स को वीडियो कॉल के दौरान प्रेजेंटेशन देने की अनुमति प्रदान करेगा। जैसा की ज़ूम कॉल के दौरान करने को मिलता है | इस फीचर का इस्तेमाल करते समय, यूजर्स की स्क्रीन पर सभी एक्टिविटीज नोटिफिकेशन सहित कैप्चर की जाएंगी और वीडियो कॉल से जुड़े लोगों के साथ शेयर की जाएंगी।