Oracle में अब होगी कर्मचारियों की छंटनी

ग्लोबल स्तर पर कई टेक कंपनियां मंदी की चिंताओं के कारण कर्मचारियों की छंटनी के दौर से गुजर रही है, इसी बीच टेक फर्म Oracle में भी छंटनी की मार पड़ी है। ओरेकल अपनी हेल्थ यूनिट से सैकड़ों एंप्लॉयीज को काम से निकाल सकती है। सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनियां भी नौकरी के ऑफर को कैंसिल कर रही हैं और कुछ ओपन वेकेंसी में कटौती कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियों में छंटनी की मार कम नहीं हो पा रही है, चढ़ती महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के चलते कॉरपोरेट कंपनियां तेजी से एंप्लॉयीज की संख्या में कटौती कर रही हैं।

ऑरेकल के कर्नर डिवीजन ने मरीजों की स्वास्थ्य जानकारी को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाए रखने और सुधारने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, हालांकि, कर्नर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों से कई मरीजों के प्रभावित होने के बाद अमेरिकी विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट में छंटनी अमेरिकी विभाग के दिग्गजों के साथ कर्नर की परेशान साझेदारी से संबंधित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओरेकल सर्विस के प्रत्येक वर्ष के लिए चार सप्ताह और एक अतिरिक्त सप्ताह के बराबर वेतन और छुट्टी के दिनों का भुगतान करेगा। ओरेकल अपने US और European कार्यालयों में नौकरियों में कटौती करेगा, हालांकि कंपनी के पास भारत में भी एक बड़ा वर्कफोर्स है, प्रभावित श्रमिकों का सटीक पैमाना स्पष्ट नहीं है, और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में श्रमिक प्रभावित होंगे या नहीं।