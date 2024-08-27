Poco Pad 5G में क्या है शानदार फीचर?

Poco Pad 5G अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस टैबलेट को भारत में 12 इंच के बड़े डिस्प्ले, सक्षम स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 प्रोसेसर और 10,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

Also Read: New Kia Seltos X Line: नया कलर वेरिएंट लॉन्च

advertisement

पोको पैड 5G दो रंगों में उपलब्ध

पोको पैड 5G दो रंगों में उपलब्ध है: पिस्ता ग्रीन और कोबाल्ट ब्लू। SBI, HDFC या ICICI बैंक कार्ड का उपयोग करने वाले खरीदार 3000 रुपये की छूट पा सकते हैं। इन ऑफर्स के साथ, 8GB+128GB वैरिएंट 19,999 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 8GB+256GB वैरिएंट की कीमत 21,999 रुपये होगी। ये छूट पोको पैड 5G को बजट-फ्रेंडली डिवाइस की तलाश करने वालों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

Also Watch: शराब पीने की आदत? जानिए वह आंकड़े जो चौंकाएंगे

पोको पैड 5G: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

पोको पैड 5G एक स्लीक और पोर्टेबल टैबलेट है, जो सिर्फ़ 7.52mm मोटा है और इसका वज़न 568g है, जिससे इसे लंबे समय तक साथ ले जाना और इस्तेमाल करना आसान है। इसमें 2560x1600 पिक्सल के शार्प रेज़ोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 12.1 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। 16:10 आस्पेक्ट रेशियो आपको भरपूर स्क्रीन स्पेस देता है और डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ, विज़ुअल जीवंत और विस्तृत हैं। आपकी आँखों की सुरक्षा के लिए, टैबलेट को कम नीली रोशनी और झिलमिलाहट-मुक्त देखने के लिए प्रमाणित किया गया है।

पोको पैड 5G भविष्य के लिए तैयार

पोको पैड 5G भविष्य के लिए तैयार है, जिसमें तेज़ डाउनलोड और सहज स्ट्रीमिंग के लिए 5G कनेक्टिविटी है। यह हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए वाई-फाई 6 और वायरलेस डिवाइस के साथ स्थिर कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ 5.2 को भी सपोर्ट करता है। Android 14 पर आधारित Xiaomi के HyperOS पर चलने वाला यह टैबलेट एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करता है।