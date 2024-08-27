New Kia Seltos X Line: नया कलर वेरिएंट लॉन्च

scorecardresearch
Kia India ने एक बार फिर अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी, Seltos, के लिए एक नया कलर का वेरिएंट पेश किया है। अब, Seltos X Line को नए Aurora Black Pearl रंग में लॉन्च किया गया है, जो लोगो के द्रारा काफी पसंद किया जा रहा है।

Adarsh Garg
New Delhi,UPDATED: Aug 27, 2024 14:49 IST
Kia Seltos X Line: नया कलर वेरिएंट लॉन्च

Kia India ने एक बार फिर अपनी बेस्ट-सेलिंग एसयूवी, Seltos, के लिए एक नया कलर का वेरिएंट पेश किया है। अब, Seltos X Line को नए Aurora Black Pearl रंग में लॉन्च किया गया है, जो  लोगो के द्रारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस नए कलर ने Seltos X Line को पहले से भी खूबसूरत के साथ प्रीमियम लुक दे दिया है। जो कलर के मामले में अच्छे कारों को मात दे रहा रहा है।

Exterior में बदलाव

Aurora Black Pearl रंग ने Seltos X Line के एक्सटीरियर को पूरी तरह बदल चुका है। इसमें बॉडी कलर, फ्रंट बंपर, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, रियर बंपर, डोर हैंडल, रेडिएटर ग्रिल गार्निश, फ्रंट कैलिपर, रियर स्किड प्लेट, रुफ रैक, साइड डोर गार्निश और आउटसाइड मिरर सभी को इस नए ब्लैक कलर में पेश किया गया है। इसके साथ- साथ  डुअल टोन क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स भी ब्लैक कलर में पेश किया है जो काफी ही प्रीमियम लुक दे रहा है।

Interior में बदलाव

एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर्स में भी काफी बदलाव कर लुक में चार-चांद लगा दिया है। इंटीरियर्स ग्रीन और ब्लैक कलर थीम देखने को मिलती है। जो स्पीकर ग्रिल, इंटीरियर लैम्प और सनवाइजर भी ब्लैक रंग में हैं। सीट्स, डोर आर्मरेस्ट और कंसोल आर्मरेस्ट ग्रीन और ऑरेंज कलर के साथ दिए गए हैं, जबकि स्टीयरिंग व्हील पर भी ब्लैक और ऑरेंज रंग की थीम देखी जा सकती है। काफी युनिक बनाने की कोशिस की गई है।

पावरट्रेन

Seltos X Line में 1.5 लीटर इंजन दिया गया है, जो 114 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है।जो उसे दमदार बनाता है,साथ ही यह कार डीसीटी और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आती है और 19.1 kmph तक का माइलेज देती है। इस नए रंग वेरिएंट के साथ, Kia Seltos X Line ने अपने लुक और स्टाइल में एक नई पहचान बनाई है।

