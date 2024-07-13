Spotify अब सिर्फ़ म्यूज़िक स्ट्रीमिंग सॉफ़्टवेयर (Music Streaming Software) बनने से आगे बढ़ रहा है, और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन (Social Networking App) पर दिखने वाले कुछ और फ़ीचर जोड़ने की योजना बना रहा है। Spotify ने अपने प्लैटफ़ॉर्म पर एक नया कमेंट एरिया (Comment Area) जोड़ा है, जिससे यूज़र थर्ड-पार्टी सॉफ़्टवेयर (third-party software) की ज़रूरत के बिना सीधे पॉडकास्टर्स से जुड़ सकते हैं। Spotify ने अपने Spotify for Podcasters मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है, जिससे पॉडकास्ट होस्ट अपने प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं और ऐप या डेस्कटॉप वर्शन से अपने फ़ॉलोअर्स से संवाद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह फ़ीचर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

ऐप (App) अपनी छवि को केवल संगीत स्ट्रीमिंग ऐप (song streaming app) से बदलकर ऑडियो स्ट्रीम करने वाले ऐप में बदलने का प्रयास कर रहा है। आइए इस नए फीचर पर एक नज़र डालें और जानें कि यह जुड़ाव बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।

कमेंट फीचर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है?

टिप्पणियाँ (Comments) श्रोताओं के लिए आपके पॉडकास्ट से जुड़ने और इसके विकास में भागीदार बनने का एक बेहतरीन तरीका है। उनके इनपुट और जुड़ाव से आपको अपनी सामग्री को बेहतर बनाने, नए विचार और प्रेरणा प्रदान करने और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद मिल सकती है कि वे क्या पसंद करते हैं और आपसे क्या और अधिक सुनना चाहते हैं।

ऑनलाइन और मोबाइल ऐप (Online and MobileApp) दोनों पर, टिप्पणियाँ पृष्ठ (Comment page) आपको अपने शो के लिए श्रोता प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, संशोधित करने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

आप अपने कार्यक्रम के लिए सभी प्रकाशित श्रोता टिप्पणियों को आसानी से देख सकते हैं, जो सबसे वर्तमान एपिसोड द्वारा व्यवस्थित हैं। किसी एपिसोड पर हर टिप्पणी देखने के लिए "सभी दिखाएँ" पर क्लिक करें। इसके अलावा, आप पोल सबटैब का चयन करके किसी मौजूदा एपिसोड में पोल ​​जोड़ सकते हैं।

एपिसोड पेज (Episode page) पर आने से पहले सभी टिप्पणियों को क्रिएटर्स द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये नए कमेंट पेज के "समीक्षा की आवश्यकता है" अनुभाग के अंतर्गत पाए जा सकते हैं।

अपनी पसंदीदा टिप्पणियों को तुरंत प्रकाशित करने के लिए लाइक करें और उनका जवाब दें, या चेकमार्क प्रतीक पर क्लिक करके मैन्युअल रूप से प्रत्येक टिप्पणी को अनुमोदित करें।

होस्ट द्वारा अधिकृत किए जाने तक टिप्पणियाँ निजी रखी जाएँगी। क्रिएटर्स टिप्पणियों को छिपा सकते हैं, उन्हें चुनिंदा एपिसोड के लिए सक्षम कर सकते हैं, या पूरे कार्यक्रम के लिए उन्हें चालू कर सकते हैं। इसके अलावा, बच्चे वास्तविक समय में उनकी संख्या और विकास का अनुसरण कर सकते हैं। Spotify लेखकों को बताएगा कि क्या उनका पॉडकास्ट चार्ट बनाता है या एक निश्चित संख्या में सुनता है। क्रिएटर्स रिलीज़ के लिए प्रत्याशा बढ़ाने के लिए काउंटडाउन पेज भी बना सकते हैं