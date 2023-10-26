scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीक्या है WhatsApp का Multi Account Feature?

क्या है WhatsApp का Multi Account Feature?

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 26, 2023 13:53 IST
व्हाट्सएप मल्टी-अकाउंट सुविधा वर्तमान में केवल एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है
दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने हाल ही में एक नया फीचर पेश किया है जो यूज़र्स को एक ही डिवाइस पर एक ही समय में दो अकाउंट लॉग इन करने की अनुमति देता है। पहले एक नंबर पर सिर्फ एक ही अकाउंट चलता था। व्हाट्सएप मल्टी-अकाउंट सुविधा वर्तमान में केवल एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है, आईओएस रोलआउट पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसलिए, एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, यूजर्स को बस अपनी व्हाट्सएप सेटिंग्स खोलनी होगी, अकाउंट पर जाना होगा और "Add Account" पर टैप करना होगा। फिर उन्हें अपना दूसरा फ़ोन नंबर दर्ज करने और उसे सत्यापित करने के लिए कहा जाएगा। 

Users अब अपने मुख्य खाते से लॉग आउट करने की चिंता किए बिना अपने व्हाट्सएप खाते के लिए स्थानीय सिम कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वे घर पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों।

