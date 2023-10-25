Diwali के पहले Apple का बड़ा धमाका, Apple का 'Scary Fast' Event 30 अक्टूबर को !

scorecardresearch
30 अक्टूबर को एपल का तीसरा इवेंट हो रहा है। एपल ने इस साल के पहले दोनों ऑफलाइन किए थे। यह इवेंट ऑनलाइन होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि यह इवेंट सुबह होने वाले अन्य सभी एपल इवेंट के विपरीत शाम को आयोजित किया जाएगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 25, 2023 13:49 IST
Diwali से ठीक पहले Apple फिर से एक बार एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। एपल का स्पेशल इवेंट 'Scary Fast' 30 अक्टूबर को होगा। जानकारी रखने वाले अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें Snappier M3 Chip से लैस नए मैक डिवाइस अनवील किए जा सकते हैं। इवेंट भारतीय समय के अनुसार सुबह 5.30 बजे से एपल की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगा। इस साल जून में एपल ने एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस-WWDC23 में 15 इंच डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला (11.5 mm) Laptop Macbook Air लॉन्च किया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1.34 लाख रुपए है। मैकबुक एयर को नई M2 चिप के साथ पेश किया गया था। मैकबुक एयर में 18 घंटे बैकअप वाली बैटरी है। यह चार कलर मिडनाइट, स्टारलाइट, सिल्वर और स्पेस ग्रे में अवेलेबल है। मैकबुक के फीचर्स 13-इंच मैकबुक एयर M2 के तरह ही हैं। जैसे 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ मैगसेफ चार्जिंग, दो थंडरबोल्ट पोर्ट आदि।

साल 2023 में एपल का पहला इवेंट एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस-WWDC23 जून में हुआ था। इस इवेंट में लैपटॉप के अलावा 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। इसमें मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो, डेक्सटॉप मैक प्रो और स्टूडियो शामिल हैं। इस साल एपल का दूसरा इवेंट कैलिफोर्निया में 12 सितंबर को हुआ था। अपने वंडरलस्ट इवेंट में एपल ने 79,990 रुपए की शुरुआती कीमत में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च की थी। कंपनी ने वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश की थी। पहली बार टाइप-C पोर्ट दिया था। अब 30 अक्टूबर को एपल का तीसरा इवेंट हो रहा है। एपल ने इस साल के पहले दोनों ऑफलाइन किए थे। यह इवेंट ऑनलाइन होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि यह इवेंट सुबह होने वाले अन्य सभी एपल इवेंट के विपरीत शाम को आयोजित किया जाएगा।

Oct 25, 2023