Reliance Jio ने लॉन्च किया नया प्लैन, फ्री में मिलेगा Amazon Prime

New Delhi,UPDATED: Oct 23, 2023 20:01 IST
Reliance Jio बैक टू बैक नए प्रीपेड मोबाइल प्लान लॉन्च कर रहा है।  अपनी पेशकशों का और विस्तार करते हुए, Jio ने एक नया वार्षिक प्लान पेश किया है जिसमें Prime Video फ्री मिलेगा। रिलायंस Jio ने 3,227 रुपये में एक नया वार्षिक प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो एक साल यानि 365 दिनों के लिए वैध है और इसमें प्राइम वीडियो मोबाइल प्लैन भी शामिल है। प्लान में प्रतिदिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलते हैं।

इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं को JioCloud, JioTV और JioCinema की सर्विस भी मिलती है। इसके साथ ही जियो ने Jio 2545 रुपये प्लैन भी पेश किया है। 2,545 रुपये की योजना 336 दिनों की वैधता के साथ एक प्रीपेड विकल्प है, जो प्रतिदिन 1.5 जीबी डेटा (कुल 504 जीबी), असीमित वॉयस कॉल, 100 दैनिक एसएमएस और JioTV, JioCinema, JioSecurity तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। , JioCloud, और पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए असीमित 5G डेटा। यह योजना एक विस्तारित और सर्वांगीण कनेक्टिविटी और मनोरंजन अनुभव प्रदान करती है।

Oct 23, 2023