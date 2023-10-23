scorecardresearch
NewsकारोबारJio TV OTT: Reliance करने जा रही है मल्टी बिलियन डॉलर की डील, बदल जाएगी डिजिटल दुनिया

Jio TV OTT: Reliance करने जा रही है मल्टी बिलियन डॉलर की डील, बदल जाएगी डिजिटल दुनिया

डिज्नी ने पहले स्टार ग्रुप का बिजनेस खरीदा, जिसकी वजह से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ जैसी स्ट्रीमिंग साइट के अधिकार भी उसे हासिल हुए। लेकिन उससे पहले डिज्नी से HBO जैसे बड़े पार्टनर का हाथ छूटा। फिर IPL मैच के स्ट्रीमिंग राइट्स गए. इससे डिज्नी+हॉटस्टार के बिजनेस पर डेंट पड़ा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 23, 2023 19:05 IST
मुकेश अंबानी डिज्नी के इंडिया स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीद रहे हैं
अगर आपको याद हो तो Mukesh Ambani ने  एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि आने वाले दिनों में OTT Network ऐसा होगा जहां फिल्म की रिलीज के साथ ही लोग उसे घर पर भी देख सकेंगे। अपनी बात को सच करने के लिए अब मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। जी हां, Reliance Industries ने मल्टी बिलियन डॉलर डील करने जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म की दुनिया में फिर तहलका मचने वाला है। दरअसल मुकेश अंबानी Disney के इंडिया स्ट्रीमिंग बिजनेस को खरीद रहे हैं। इस डील के साथ ही उम्मीद है कि Reliance Disney Star बिजनेस के कंट्रोलिंग स्टेक भी हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि डिज्नी ने पहले स्टार ग्रुप का बिजनेस खरीदा, जिसकी वजह से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ जैसी स्ट्रीमिंग साइट के अधिकार भी उसे हासिल हुए। लेकिन अब ये अधिकार मुकेश अंबानी को मिलने जा रहा है। अभ ऐसे में सवाल उठता है कि ये डील कितने में होने जा रही है। तो खबरों की मानें तो डिज्नी के भारत बिजनेस की वैल्यूएशन करीब 10 बिलियन डॉलर लगाई जा रही है। हालांकि रिलांयस के हिसाब से कुल एसेट 7 से 8 बिलियन डॉलर के बीच अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगला सवाल उठता है कि कबतक ये डील हो सकती है, तो अगले महीने तक इस डील पर औपचारिक एलान हो सकता है।

इस साल जियो सिनेमा ने जब IPL की स्ट्रीमिंग के राइट्स हासिल किए और उसे आम लोगों को मुफ्त में देखने की सुविधा दी, तभी साफ हो गया था कि Jio Cinema कुछ बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। फिर Voot के कई शो को जियो सिनेमा पर लाना भी इसी स्ट्रैटजी का हिस्सा है और अब खबर है कि डिज्नी खुद अपना इंडिया स्ट्रीमिंग बिजनेस रिलायंस को बेच रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि डिज्नी अपने भारतीय बिजनेस को क्यों बेचना चाहता है। दरअसल डिज्नी ने पहले स्टार ग्रुप का बिजनेस खरीदा, जिसकी वजह से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ जैसी स्ट्रीमिंग साइट के अधिकार भी उसे हासिल हुए। लेकिन उससे पहले डिज्नी से HBO जैसे बड़े पार्टनर का हाथ छूटा। फिर IPL मैच के स्ट्रीमिंग राइट्स गए. इससे डिज्नी+हॉटस्टार के बिजनेस पर डेंट पड़ा। हालांकि कुछ दिन के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच की स्ट्रीमिंग से उसे डिज्नी हॉटस्टार को राहत मिले।  डिज्नी+हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार कम हो रही है। जबकि इसके उलट जियो सिनेमा के सब्सक्राइबर की संख्या लगातार बढ़ रही है । लगातार बढ़ते कंपिटिशन के चलते डिज्नी+हॉटस्टार टेंशन में है, इसी के चलते कंपनी अपने इंडिया के स्ट्रीमिंग बिजनेस को बेचने की स्ट्रैटजी पर भी ध्यान दे रही है।

आने वाले दिनों में OTT Network ऐसा होगा जहां फिल्म की रिलीज के साथ ही लोग उसे घर पर भी देख सकेंगे
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 23, 2023