ELon Musk: X के लिए दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान का जल्द हो सकता है ऐलान

नॉट अ बॉट' सब्सक्रिप्शन प्लान की सालाना कीमत 1 डॉलर है। हालांकि, कंपनी ने बताया है कि अलग-अलग देश और करेंसी के हिसाब से प्लान की कीमत अलग-अलग हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 21, 2023 14:03 IST
X (Twitter) के मुखिया Elon Musk लगातार X में बदलाव करते नजर आ रहे है

X के मुखिया Elon Musk लगातार X में बदलाव करते नजर आ रहे है। फिर से एक बार उन्होंने पोस्ट कर X यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकरी दी है। मस्क ने दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की घोषणा की है। इसमें से एक प्लान की कीमत मौजूदा X प्रीमियम से कम होगी, लेकिन उसमें यूजर्स को ऐड दिखाई देगा। वहीं दूसरा प्लान मौजूदा X प्रीमियम से महंगा होगा, जिसमें एक भी ऐड नहीं दिखाई देगा। मस्क ने यह ऐलान न्यूजीलैंड और फिलीपींस में सभी नए यूजर्स के लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लाने के दो दिन बाद किया है। नए सब्सक्रिप्शन प्लान को 'नॉट अ बॉट' नाम दिया गया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। 'नॉट अ बॉट' सब्सक्रिप्शन प्लान की सालाना कीमत 1 डॉलर है। हालांकि, कंपनी ने बताया है कि अलग-अलग देश और करेंसी के हिसाब से प्लान की कीमत अलग-अलग हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, X के नए सब्सक्रिप्शन प्लान का नाम Basic और Plus हो सकता है।

वर्तमान में कंपनी 'X प्रीमियम' नाम से केवल एक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करती है। इसकी कीमत इंडिविजुअल यूजर्स के लिए और बिजनेस, ऑर्गनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए अलग है। इस प्लान में इंडिविजुअल्स को ब्लू चेकमार्क, बिजनेस को गोल्ड और गवर्नमेंट को ग्रे चेकमार्क मिलता है। हाल ही में एलन मस्क ने कहा था कि X अपने सभी यूजर्स से मंथली फीस चार्ज कर सकता है। मस्क ने यह बात इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लाइव कार्यक्रम में कही थी। मस्क के कहा था कि इससे बॉट से छुटकारा मिलेगा। कंपनी के पास अभी करीब 55 करोड़ यूजर्स है, जो रोजाना 1 से 2 करोड़ पोस्ट करते हैं। हालांकि, X में कितने ऑथेंटिक यूजर्स और कितने बॉट हैं इसकी जानकारी मस्क ने नहीं दी थी।

वर्तमान में कंपनी 'X प्रीमियम' नाम से केवल एक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करती है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 21, 2023