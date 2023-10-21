Made In India Google Pixel 8 खरीदेंगे Anand Mahindra, सुनिए Mahindra की जबरदस्त कहानी

scorecardresearch
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनना चाहता है। उसने साल 2025-26 तक 300 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का प्लान बनाया है। गूगल ने 4 अक्टूबर 2023 को पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 21, 2023 08:59 IST
Mahindra Group के चेयरमैन Anand Mahindra ने कहा है कि भारत में जब Google Pixel 8 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होगा, तब वे अपने मौजूदा पिक्सल फोन से Made In India पिक्सल पर स्विच कर जाएंगे। फिलहाल वो i Phone 15 Pro और गूगल पिक्सल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। हाल ही में Google For India Event में डिवाइसेज हेड रिक ओस्टरलोह ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए कंपनी भारत में पार्टनरशिप करेगी। कंपनी इसकी शुरुआत गूगल पिक्सल 8 से करेगी। इसी को लेकर इंडिया टेक एंड इन्फ्रा ने एक पोस्ट किया था। जिसको री-ट्वीट कर महिंद्रा ने US के एक स्टोर में सिम लेने के दौरान वहां हुए एक किस्से के बारे में बताया। आनंद महिंद्रा ने अपने X पोस्ट में लिखा, 'हाल ही में, मैं US के एक वेरिजॉन स्टोर पर लोकल सीम लेने गया, वहां के सेल्समैन से मैंने गर्व से कहा कि मेरा आईफोन 15 प्रो मेड इन इंडिया है। सेल्समैन ने आश्चर्य से भौंहें चढ़ा ली यह देखकर काफी मजा आया। उन्होंने कहा मेरे पास एक गूगल पिक्सल भी है। लेकिन यह जब भारत में बनेगा तो मैं इंडिया-मेड वर्जन पर स्विच कर लूंगा। इसके बाद मैं उनको बता पाउंगा कि मेरा पिक्सल भी मेड इन इंडिया है। लेकिन शायद तब कोई अपनी भौंहे चौड़ी नहीं करेगा, क्योंकि भारत को तब तक ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में जाना जाने लगेगा।

Apple भारत में पहले से ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। अब गूगल भी ऐसा करने जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनना चाहता है। उसने साल 2025-26 तक 300 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का प्लान बनाया है। गूगल ने 4 अक्टूबर 2023 को पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे। इनकी शुरुआती कीमत 75,999 और 1,06,999 रुपए है। गूगल अपने फोन्स पर 7 साल यानी 2030 तक सपोर्ट देगा। इसमें OS अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट, फीचर ड्रॉप और AI इनोवेशन मिलेंगे।

Oct 21, 2023