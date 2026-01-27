Vivo X200T हुआ लॉन्च! 6200mAh बैटरी, ZEISS कैमरा सहित मिलेंगे ये फीचर्स - OnePlus 15R को मिलेगी कड़ी टक्कर

Vivo X200T Launch: भारतीय बाजार में वीवो (Vivo) ने अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए Vivo X200T को लॉन्च कर दिया है। इस फोन को किफायती X200 FE और फ्लैगशिप Vivo X300 के बीच में प्लेस किया गया है।

करीब 60 हजार रुपये की कीमत पर यह फोन उन ग्राहकों को टारगेट कर रहा है, जो फ्लैगशिप जैसा परफॉर्मेंस और कैमरा चाहते हैं, लेकिन टॉप-एंड फोन पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते।

भारत में कीमत और लॉन्च ऑफर

Vivo X200T को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 12GB RAM और 256GB स्टोरेज की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है, जबकि 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट 69,999 रुपये में मिलेगा।

बिक्री 3 फरवरी से Vivo की वेबसाइट, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी। लॉन्च ऑफर के तहत 5,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक और 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

फोन में 6.67-इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और फुल HD+ रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। LTPO की कमी जरूर है, लेकिन Vivo का दावा है कि विजुअल एक्सपीरियंस इस सेगमेंट के हिसाब से मजबूत है।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट दिया गया है, जो 12GB RAM के साथ हेवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग को आराम से संभाल सकता है। फोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है और कंपनी ने 5 बड़े Android अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा किया है।

बैटरी और कैमरा

Vivo X200T में 6,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा को कंपनी ने ZEISS के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें 50MP Sony LYT702 प्राइमरी सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड और 3x 50MP टेलीफोटो लेंस मिलता है। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है।

X300 और OnePlus से मुकाबला

कीमत के मामले में X200T, Vivo X300 (75,999 रुपये) से करीब 16,000 रुपये सस्ता है। X300 ज्यादा पावरफुल जरूर है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में X200T का Dimensity 9400+ भी फ्लैगशिप जैसा अनुभव देता है।

इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला OnePlus 15R और आने वाले iQOO 15R से माना जा रहा है। Vivo यहां परफॉर्मेंस के साथ कैमरा और बैटरी का बैलेंस्ड पैकेज पेश करने की कोशिश कर रहा है।