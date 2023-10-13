scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीVande Bharat Sleeper Coach: इस तारीख को शुरू होने वाली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पूरी जानकारी पढ़िए

Vande Bharat Sleeper Coach: इस तारीख को शुरू होने वाली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, पूरी जानकारी पढ़िए

देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी और इस प्रीमियम ट्रेन ने सबसे पहले नई दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा की शुरुआत की थी। देश के विभिन्न राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 13, 2023 16:55 IST
रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर कोच और मेट्रो ट्रेन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है

इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं।  रेलवे जल्द ही Vande Bharat स्लीपर कोच और मेट्रो ट्रेन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। रेलवे बोर्ड के सचिव Milind Deuskar ने गुरुवार को कहा कि रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर कोच और वंदे भारत मेट्रो लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो हम इसी वित्तीय वर्ष के भीतर (वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के) पहले प्रोटोटाइप के साथ एक विश्व स्तरीय बेजोड़ यात्रा अनुभव लेकर आएंगे। बीईएमएल इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई और रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का काम कर रही है। प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन को 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे जिनमें 887 यात्रियों की क्षमता होगी।

Also Read: Indian Railways: आखिर भारतीय रेल को क्यों चाहिए भारतीय पहियें

स्लीपर ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका डिजाइन मॉडर्न है और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन ट्रेनों में सफर किसी होटल की तरह लग्जरी होगा। कॉन्सेप्ट स्लीपर कोच में अधिक आरामदायक सीटों के साथ क्लासिक लकड़ी का डिज़ाइन है। कोचों में फ्लोर लाइटनिंग की व्यवस्था और बेहतर रोशनी का इंतजाम होगा। बता दें, देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने हरी झंडी दिखाई थी और इस प्रीमियम ट्रेन ने सबसे पहले नई दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा की शुरुआत की थी. देश के विभिन्न राज्यों में वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी होने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है।

स्लीपर ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है

