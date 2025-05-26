Upcoming Phone: जून-जुलाई में मचेगा स्मार्टफोन धमाका, OnePlus 13s, Nothing Phone 3 और Infinix GT 30 Pro होंगे लॉन्च
Upcoming Phone: जून-जुलाई का महीना गैजेट्स का महीना रहेगा। इस महीने कई शानदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं।
भारत के स्मार्टफोन बाजार में जून और जुलाई 2025 काफी खास होने वाले हैं। OnePlus, Nothing और Infinix जैसी कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं। इन फोनों में दमदार परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा और स्टाइलिश डिजाइन मिलने वाला है, जो हर तरह के यूजर के लिए बेस्ट होगा।
OnePlus 13s
OnePlus 13s भारत में 5 जून 2025 दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इसे आप Amazon, OnePlus की वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद पाएंगे। इसकी कीमत ₹50,000 से ₹55,000 के बीच हो सकती है, जिससे यह फ्लैगशिप फीचर्स के साथ मिड-प्राइस सेगमेंट में शानदार ऑप्शन बन जाएगा।
OnePlus 13s के फीचर्स (OnePlus 13s Features)
OnePlus 13s में 6.32 इंच का OLED डिस्प्ले है जिसमें 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा। यह फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा और इसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज तक का ऑप्शन होगा।
बैटरी की बात करें तो इसमें 6,260mAh की बैटरी दी गई है जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें दो 50MP कैमरे मिलेगा एक मेन और दूसरा टेलीफोटो लेंस के साथ 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वहीं, फ्रंट कैमरा 16MP का है।
सबसे खास बात यह है कि इस बार OnePlus का पॉपुलर अलर्ट स्लाइडर हटाकर एक नया ‘Plus Key’ दिया गया है, जो iPhone के Action Button की तरह काम करता है।
Nothing Phone 3
Nothing Phone 3 जुलाई में लॉन्च होगा। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक इसकी लॉन्च डेट 15 जुलाई 2025 मानी जा रही है। इसकी कीमत यूके में £800 (लगभग ₹90,000) हो सकती है, लेकिन भारत में इसकी कीमत ₹55,000 से ₹65,000 के बीच रहने की उम्मीद है।
Nothing Phone 3 के फीचर्स (Nothing Phone 3 Features)
यह फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आ सकता है। इसमें 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और बड़ी 5000mAh बैटरी होगी।
फोन में कैमरे के लिए तीन 50MP लेंस दिए जा सकते हैं, जिसमें एक मेन, एक अल्ट्रा-वाइड और एक पेरिस्कोप टेलीफोटो। फ्रंट कैमरा 32MP या 50MP हो सकता है।
इस बार Nothing अपने फोन में सिलिकोन-कार्बन बैटरी टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में है, जिससे चार्जिंग और बैकअप दोनों बेहतर होंगे।
Infinix GT 30 Pro
Infinix GT 30 Pro भारत में 3 जून 2025 को लॉन्च होगा। इसकी संभावित कीमत ₹25,000 के आसपास हो सकती है। यह खासतौर पर गेमिंग यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है।
इसमें 6.78 इंच 1.5K AMOLED स्क्रीन, 144Hz रिफ्रेश रेट, और 2160Hz टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Gorilla Glass 7i और IP64 रेटिंग भी दी गई है। कैमरे में है 108MP मेन सेंसर और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस। फ्रंट कैमरा 13MP का है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5,500mAh बैटरी है, जो 45W वायर्ड, 30W वायरलेस, और 5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।