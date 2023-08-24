TVS ने लॉन्च किया नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत 2.5 लाख रूपये

TVS ने TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये लाइव लोकेशन शेयरिंग फीचर के साथ आने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम, बेंगलुरु मे 2.50 लाख रुपए रखी है। इसके साथ ही ये देश का सबसे मंहगा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी माना जा रहा है। टीवीएस एक्स की बुकिंग शुरू कर दी गई है और इसकी डिलीवरी नवंबर के अंत से अलग-अलग फेज में की जायेगी। ये कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इससे पहले 2020 में आईक्यूब को मार्केट में उतारा था।

कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर सिंगल चैनल ABS और क्रूज कंट्रोल वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ब्रेकिंग के लिए TVS X के फ्रंट में सिंगल चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) वाला 220mm डिस्क ब्रैक और रियर में 195mm के नॉर्मल डिस्क ब्रैक दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो होल्ड फंक्शन जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टीवीएस एक्स इस मैक्सी स्टाइल वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने एक्सलेटन प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। इसे तैयार करने के लिए एल्युमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और कंफर्ट राइडिंग के लिए रियर में मोनोशॉक सस्पेंसन दिया है। वहीं सीट हाइट 770mm है।

टीवीएस एक्स के डिजाइन की बात करें तो सामने वर्टिकल LED हेडलाइट और LED DRLs दिए गए हैं। इसके हेडलाइट के दोनों किनारों पर इंडिकेटर मिलते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चारों ओर से बेहद शार्प डिजाइन दिया गया है जो इसे अलग बनाती है। बेहतर परफॉरमेंस के लिए टीवीएस एक्स में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस एयर कूल्ड मोटर दी गई है, जो 11kW की पावर और 40 nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। स्कूटर में तीन राइडिंग मोड- एक्सटेल्थ, एक्सट्राइड, एक्सोनिक मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि स्कूटर सिर्फ 2.6 सेकेंड में 0-40 kmph की स्पीड प्राप्त करती है। इसकी टॉप स्पीड 105 kmph की है।

मोटर को पावर देने के लिए स्कूटर में 4.44 kWh की बैटरी दी गयी है, जिसे फुल चार्ज करने पर 140km की रेंज का दावा किया गया है। चार्जिंग की बात करें तो स्कूटर को 3000W के स्मार्ट X होम रैपिड चार्जर से 50 मिनट में 0-50% तक चार्ज किया जा सकता है। 950W के पोर्टेबल चार्जर से 4:30 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो जाती है, जिसकी कीमत 16,275 रुपए है। वहीं चार्जिंग के लिए इसमें 3 kW का फास्ट चार्जर भी मिलता है।