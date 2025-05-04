SBI Dividend 2025: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस बार अपने शेयरधारकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। साल 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजों के साथ ही बैंक ने ₹15.90 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। ये डिविडेंड पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले SBI ने साल 2013 में सबसे बड़ा डिविडेंड दिया था।

कब मिलेगा डिविडेंड और किसे मिलेगा? (SBI Dividend Record Date)

बैंक ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 16 मई 2025 तय की है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन निवेशकों के पास SBI के शेयर 16 मई तक मौजूद होंगे, वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। इस पैसे का भुगतान बैंक 30 मई 2025 तक कर देगा। इसलिए अगर आप डिविडेंड पाना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर अपने डीमैट खाते (Demat Account) में रखें।

SBI के कमाई में गिरावट (SBI Q4 Result)

मार्च 2025 तिमाही में SBI का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 10% घटकर ₹18,642 करोड़ रहा। हालांकि, पूरे वित्तीय साल की बात करें तो बैंक ने ₹70,901 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है, जो कि पिछले साल से 16% ज्यादा है। इसका मतलब है कि तिमाही में थोड़ी गिरावट भले रही हो पर पूरे साल में SBI ने शानदार प्रदर्शन किया है।

SBI का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चौथी तिमाही में ₹31,286 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 9% ज्यादा है। वहीं, पूरे साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹1.10 लाख करोड़ के पार चला गया, जो बैंक की मजबूती को दिखाता है।

बैंक ने अपने खराब कर्ज यानी NPA (Non Performing Assets) को भी काफी हद तक कंट्रोल किया है। SBI का ग्रॉस NPA अब 1.82% रह गया है और नेट NPA घटकर 0.47% हो गया है।

25,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में SBI (SBI Fundraising)

SBI ने एक और बड़ा ऐलान किया है। बैंक अब 25,000 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग करने जा रहा है। यह पैसा QIP (Qualified Institutional Placement) या FPO (Follow-on Public Offer) जैसे तरीकों से उठाया जाएगा। इससे बैंक को भविष्य में लोन देने और विस्तार की योजनाओं में मदद मिलेगी।