नई इलेक्ट्रिक Thar देखकर चौंक जाएंगे आप?

Adarsh
New Delhi,UPDATED: Aug 17, 2023 17:17 IST
Mahindra & Mahindra ने हाल ही में Thar लवर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है

Mahindra & Mahindra ने हाल ही में Thar लवर्स को एक बड़ी खुशखबरी दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडरी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव लिमिटेड ने 'Vision Thar.e ' नाम की इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया है। इससे भारत में 5 डोर थार के इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक अवतार में थार पेश की जाएगी, जिसकी लुक और डिजाइन मस्कुलर है। थार-ई कई मायनों में महिंद्रा के लिए खास है। इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में थार-ई की एंट्री आने वाले समय में देश-दुनिया की कार कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। यह 5 डोर ऑप्शन के साथ आ रही है, ऐसे में इसका व्हीलबेस 2976 MM का है। इसमें ज्यादा चौड़ी टायर, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस और रिडिफाइन ऑफ-रोड क्षमता के साथ ही अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप-ओवर एंगल और वॉटर वेडिंग क्षमता भी बेहतर होंगे।

कंपनी ने 'Vision Thar.e ' नाम की इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया है

इस नए मॉडल का डिजाइन बेहद यूनिक और फ्रेश है। इसके एक्सटीरियर में कुछ खास खूबियां हैं जैसे कि फ्रंट बंपर, बॉनट, और हेडलैम्प की पोजीशनिंग। फ्रंट लुक में हमर की तरह दिखाई देता हैं। इसके अलावा, फ्लैट रूफ और ब्लैक्ड आउट प्रोफाइल भी ध्यान को आकर्षित करती है। इसमें रोबस्ट ग्रैब हैंडल्स, बड़ी स्क्रीन, और सेफ्टी फीचर्स से लैस है।

थार-ई कई मायनों में महिंद्रा के लिए खास है

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेक्टर के अध्यक्ष Vijay Nakra ने कहा कि थार-ई हमारे एडवेंचर को पूरा करता है, जो बिना किसी समझौते के आपके एक्सप्लोर करने की भूख को पूरा करती है। इलेक्ट्रिक एसयूवी में एडेप्टेबल, मॉड्यूलर और स्वैपेबल कंपोनेंट फीचर्स मिलते हैं। ये इस इलेक्ट्रिक SUV को बनाने के लिए एक बिल्कुल इनोवेटिव अप्रोच को दर्शाते हैं। इस नए इलेक्ट्रिक मॉडल में 4 व्हील ड्राइव विकल्प भी हो सकता है। थार-ई भविष्य में भारतीय बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तहलका मचा सकती है। महिंद्रा ने बताया कि थार-ई  की कीमत और मार्केट लॉन्च जैसी डीटेल्स को जल्द ही बताया जाएगा।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 17, 2023