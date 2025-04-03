SIP vs SSY: बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा निवेश सही? जानिए सही ऑप्शन

हर माता-पिता अपने बच्चे के एजुकेशन और जरूरी खर्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। हालांकि, बढ़ती महंगाई के बीच सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनना चुनौती भरा हो सकता है। आमतौर पर, माता-पिता म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) जैसे सुरक्षित ऑप्शनों की तलाश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि SIP और SSY में कौन बेहतर है?

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) एक सरकारी सेविंग योजना है। यह विशेष रूप से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इसमें न्यूनतम ₹250 से निवेश शुरू कर सकते हैं, और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है।

वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है। सरकार हर तिमाही ब्याज को संशोधित करती है। इस स्कीम में निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स नहीं लगता है, यानी यह टैक्स-फ्री स्कीम है। इस स्कीम का लॉक-इन पीरियड 21 साल है। जब बेटी की आयु 18 साल की होती है तो उसके बाद कुछ राशि निकाल सकते हैं।

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान

सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan - SIP) म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में निवेश करने का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग (Compounding) का फायदा मिलता है।

इस स्कीम में अनुमानित 12% का रिटर्न मिलता है। बाकी शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। एसआईपी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर आप एसआईपी से पैसा निकाला जा सकता है। एसआईपी का रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार पर डिपेंड होता है, लेकिन लंबी अवधि में एसआईपी में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं।

₹12,000 हर महीने निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा?

SIP vs SSY: कौन सा बेहतर है?

अगर आप कम जोखिम चाहते हैं और टैक्स फ्री सेविंग्स चाहते हैं, तो SSY बेहतर ऑप्शन है। अगर आप लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न और कंपाउंडिंग का फायदा चाहते हैं, तो SIP बेहतर रहेगा। बेटी के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो SSY बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी है।

