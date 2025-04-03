scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडKotak Mutual Fund का नया इन्वेस्टमेंट प्लान, एनर्जी सेक्टर में निवेश का सुनहरा मौका

Kotak Mutual Fund का नया इन्वेस्टमेंट प्लान, एनर्जी सेक्टर में निवेश का सुनहरा मौका

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak Mutual Fund) ने एक नया ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च किया है, जिसे कोटक एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज फंड (Kotak Energy Opportunities Fund) नाम दिया गया है। इस फंड के बारे में आर्टिकल में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2025 15:40 IST
Kotak Mutual Fund
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (Kotak Mutual Fund) ने एक नया ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम लॉन्च किया है, जिसे कोटक एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज फंड (Kotak Energy Opportunities Fund) नाम दिया गया है। यह फंड खासतौर पर उन निवेशकों के लिए है, जो एनर्जी सेक्टर में उभरते अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। यह स्कीम 3 अप्रैल 2025 से खुलकर 17 अप्रैल 2025 को बंद होगी।

भारत में एनर्जी सेक्टर का बढ़ता जलवा

भारत आने वाले सालों में अपनी ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles), डेटा सेंटर, शहरीकरण (Urbanization) और अन्य सेक्टरों में बढ़ती मांग के कारण एनर्जी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा, भारत तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को अपना रहा है, जिससे ग्रीन एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन (Power Transmission), ग्रिड आधुनिकीकरण (Grid Modernization) और स्मार्ट मीटरिंग (Smart Metering) में नए अवसर खुल रहे हैं।

कैसे करेगा यह फंड काम?

इस फंड का मुख्य उद्देश्य एनर्जी और इससे जुड़े सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग-कैपिटल ग्रोथ को पाना है। इस फंड के तहत बिजली, तेल और गैस (Power, Oil & Gas), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), एनर्जी एंसिलरी और पूंजीगत वस्तु निर्माण (Energy Ancillary & Capital Goods) में निवेश किया जाएगा।

कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश शाह के अनुसार भारत में तेजी से बढ़ती GDP और औद्योगिक विकास के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों ही क्षेत्रों में निवेश के अनगिनत अवसर हैं, जिससे भारत को ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिलेगी।

इस फंड का प्रबंधन अनुभवी निवेश विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। यह विशेषज्ञ हर्ष उपाध्याय (CIO, KMAMC) और मंदार पवार हैं।

कैसे करें निवेश?

निवेश करने के लिए न्यूनतम राशि ₹100 रखी गई है। स्विचिंग के लिए भी ₹100 की न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है। यह स्कीम 3 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक खुली रहेगी। इस फंड में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। दरअसल, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देती है।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
