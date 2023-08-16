EV में Ola का धमाल ! 80 हजार में लॉन्च किया स्कूटर

EV यानि इलेक्ट्रिक वाहनों में लगातार कई कंपनी धमाल मचा रही है। देश दुनिया की तमाम एक से बढ़कर दिग्गज कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों में अपना दबदबा बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। अब Ola ने इलेक्ट्रिक कस्टमर डे इवेंट में अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X लॉन्च किया। कंपनी ने इसे 80 हजार रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया हैं। इसके अलावा ओला ने चार इलेक्ट्रिक बाइक भी अनवील कीं, जो अगले साल यानी 2024 में लॉन्च होंगी। ओला ने इस इवेंट में कुल 8 प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट पेश किया है। ओला S1X में 6kW हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसे 2KWh और 3KWh बैटरी पैक के विकल्प में उतारा गया है। इसमें 151 किलोमीटर की रेंज मिलती है। यह स्कूटर अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार भर सकता है।

S1X स्कूटर डिजाइन में पहले से मौजूद कंपनी के दो उत्पादों से ज्यादा अलग नहीं है। इसमें स्माइली-शेप्ड डुअल-पॉड हेडलाइट, इंडिकेटर-माउंटेड फ्रंट एप्रन, रबराइज्ड मैट के साथ फ्लैट फुटबोर्ड और LED टेललैंप मिलेंगे। 7 इंच का TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट कलस्टर भी दिया गया है। S1X स्कूटर के 2KWh वैरिएंट की कीमत 79,999 रुपए है। ओला S1 प्रो के अपडेटेड वर्जन को कंपनी ने ₹1,47,499 की कीमत में लॉन्च किया है। कंपनी ने स्कूटर की परफॉर्मेंस और रेंज को बढ़ाया है। कंपनी ने दावा किया है कि यह स्कूटर अब फुल चार्ज पर 195 किलोमीटर की रेंज देगा, जो पहले 181 km थी। इसमें 11 किलोवॉट की मोटर दी गई है जो 4 kwh की बैटरी से कनेक्टेड है। ये स्कूटर 2.6 सेकेंड में 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है और इसकी टॉप स्पीड 120 kmph की है। कंपनी स्कूटर की डिलीवरी सितंबर 2023 से शुरू करेगी।

Ola S1 Pro

कंपनी ने अपनी 4 इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर, एडवेंचर, सुपरस्पोर्ट्स और एक क्रूजर को भी शोकेस किया है। ये बाइक्स अगले साल तक लॉन्च होंगी। ओला बाइक लेटेस्ट फीचर्स से लैस होंगी और इसमें पावरफुल बैटरी पैक को भी जोड़ा जाएगा। सिंगल चार्ज में ये बाइक लगभग 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होंगी। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए MoveOS 4 सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया है। अब कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में ओला मैप मिलेगा। इससे ऐप के जरिए लोकेशन शेयरिंग और फाइंड माय स्कूटर जैसे फीचर्स मिलेंगे। स्कूटर में अब पार्टी मोड के साथ कॉन्सर्ट मोड भी मिलेगा। कॉन्सर्ट मोड में लाइट और म्यूजिक एक ही टाइम में मल्टीपल ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बीच सिंक हों सकेंगे। वर्तमान जनरेशन की S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में पार्टी मोड मिलता है। इसमें स्कूटर में बजने वाले गानों के साथ लाइट सिंक फंक्शन दिया गया है।

