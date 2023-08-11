नए रंग-रूप और LOGO में कैसे दिखेगी Air India

टाटा सन्स के मालिकान वाली एयर इंडिया अब नए रंग रूप में दिखाई देगी। कंपनी ने अपना लोग और रंग पूरा बदलने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से जारी तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एयर इंडिया अब सरकारी नहीं बल्कि नई वाइब्रेंट प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी।

Air India New Logo

नए लोगो और नए डिजाइन का इस्तेमाल एक साल के अंदर होगा।एयर इंडिया में सफर करने वाले यात्रियों को पहली बार इनफ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी।एयर इंडिया जल्द ही अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगा, जो नए टूल्स से लैस होगी. कुछ ही महीनों में एयर इंडिया के पास फ्लीट का पहला ए 350 विमान होगा.