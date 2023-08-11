scorecardresearch
नए रंग-रूप और LOGO में कैसे दिखेगी Air India

एयर इंडिया जल्द ही अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगा, जो नए टूल्स से लैस होगी. कुछ ही महीनों में एयर इंडिया के पास फ्लीट का पहला ए 350 विमान होगा.

New Delhi,UPDATED: Aug 11, 2023 09:23 IST
टाटा सन्स के मालिकान वाली एयर इंडिया अब नए रंग रूप में दिखाई देगी। कंपनी ने अपना लोग और रंग पूरा बदलने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से जारी तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एयर इंडिया अब सरकारी नहीं बल्कि नई वाइब्रेंट प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी।

नए लोगो और नए डिजाइन का इस्तेमाल एक साल के अंदर होगा।एयर इंडिया में सफर करने वाले यात्रियों को पहली बार इनफ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी।एयर इंडिया जल्द ही अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करेगा, जो नए टूल्स से लैस होगी. कुछ ही महीनों में एयर इंडिया के पास फ्लीट का पहला ए 350 विमान होगा.

Aug 11, 2023