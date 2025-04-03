बाजार बंद होने के बाद इस ‘छोटू’ कंपनी ने किया बड़ा ऐलान! 04 अप्रैल को रडार पर रहेगा - भाव ₹35 से कम

Multibagger Penny Stock: फार्मा और केमिकल का बिजनेस करने वाली इस स्मॉस कैप कंपनी ने आज यानी 03 अप्रैल को बाजार बंद होने के बाद बड़ी जानकारी दी है।

कंपनी ने एक अधिग्रहण की जानकारी दी है। आज कंपनी का शेयर 1 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है लेकिन निवेशकों की रडार पर यह छोटू स्टॉक 4 अप्रैल को भी रहेगा।

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Sudarshan Pharma Industries Ltd. इस स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप 769.87 करोड़ रुपये है।

Sudarshan Pharma Industries Acquisition

कंपनी ने आज बाजार बंद होने के बाद एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने lshwari Healthcare Private Limited (lshwari Healthcare) की 51% हिस्सेदारी हासिल कर ली है जिसके बाद lshwari Healthcare अब Sudarshan Pharma Industries की सब्सिडियरी कंपनी बन गई है।

कंपनी ने lshwari Healthcare के 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2,09,100 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। Sudarshan Pharma ने यह डील 71.73 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,50,00,000 रुपये (1.5 करोड़) में पूरी की है।

इससे पहले Sudarshan Pharma ने अपने 14 अक्टूबर 2024 के फाइलिंग में बताया था कि वो 2,60,00,00 रुपये (2.6 करोड़) में यह अधिग्रहण करेगी। लेकिन इससे बाद कंपनी ने कई बार नेगोशिएशन करके 1.5 करोड़ रुपये में यह डील फाइनल की।

Sudarshan Pharma Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.79% या 0.25 रुपये चढ़कर 31.99 रुपये पर बंद हुआ।

Sudarshan Pharma Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना अधार पर देखें तो शेयर 1 साल में 308 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 509 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Sudarshan Pharma Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अगस्त 2023 में 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया था।