₹60 वाले स्टॉक पर आज टूट पड़े निवेशक! कंपनी ने दिया है ये बड़ा अपडेट, 4 अप्रैल को भी फोकस में रहेगा

Stock in Focus: शेयर बाजार में जहां एक तरफ आज भारी गिरवाट देखने को मिली तो वहीं दूसरी ओर प्राइवटे सेक्टर के बैंक IDFC First Bank Ltd के स्टॉक में आज ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की गई। स्टॉक आज 5% चढ़कर बंद हुआ है। आज शेयर में यह तेजी बैंक द्वारा जारी किए गए मजबूत नंबर्स के बाद आई है।

advertisement

बैंक ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मजबूत प्रोविजनल नंबर्स जारी किए जिसके बाद स्टॉक आज 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। यही वजह है कि कल के कारोबार यानी 04 अप्रैल को भी यह शेयर फोकस में रहेगा।



IDFC First Bank FY25 Financial Numbers

बैंक ने बताया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए उसका कुल बिजनेस ( लोन एंड एडवांस और कस्टमर डिपॉजिट) सालाना आधार पर (YoY) 22.7% बढ़कर 4,84,394 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 3,94,718 करोड़ रुपये था।

बैंक ने बताया कि लोन एंड एडवांस YoY आधार पर 20.3% बढ़कर 2,41,848 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 2,00,965 करोड़ रुपये रहा। तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर यह ग्रोथ 4.7% है।

कस्टमर डिपॉजिट YoY, 25.2% बढ़कर 2,42,546 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 1,93,753 करोड़ रुपये था। तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर यह ग्रोथ 6.7% है।

CASA डिपॉजिट YoY, 24.8% बढ़कर 1,18,260 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 94,768 करोड़ रुपये था। तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर यह ग्रोथ 4.6% है।

CASA रेश्यो मार्च 2024 में 47.2% के तुलना में मार्च 2025 में 46.9% रहा।

IDFC First Bank Share Price

बैंक का शेयर आज एएसई पर 5.56% या 3.18 रुपये चढ़कर 60.37 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 5.45% या 3.12 रुपये की तेजी के साथ 60.36 रुपये पर रहा।