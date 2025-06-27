scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीTelegram यूजर हो जाएं सावधान! टेलीग्राम बोट के जरिये बिक रहा आपका पर्सनल डेटा

Telegram यूजर हो जाएं सावधान! टेलीग्राम बोट के जरिये बिक रहा आपका पर्सनल डेटा

अगरलआप टेलीग्राम यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। एक रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम बोट इंडियन यूजर के डेटा बेच रहा है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 27, 2025 11:33 IST
Telegram
Telegram

अगर आप सोचते हैं कि आपका आधार, पैन या वोटर आईडी पूरी तरह सेफ है, तो आप गलत है। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार Telegram पर एक bot भारतीय यूजर्स का पर्सनल डेटा महज ₹99 में बेच रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई bulk डेटा खरीदना चाहे तो सिर्फ ₹4,999 में हजारों लोगों की जानकारी मिल सकती है।

कैसे काम करता है यह Telegram Bot?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस Telegram bot को खुद से ऑपरेट किया जाता है। इसमें कोई इंसानी दखल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक 10-digit मोबाइल नंबर डालकर किसी भी भारतीय का पूरा प्रोफाइल निकाल सकता है। इसमें नाम, पता, पिता का नाम, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, Aadhaar number, PAN card और Voter ID तक शामिल हैं।

टेक वेबसाइट Digit ने इस Telegram bot को ट्रैक किया और अपने कर्मचारियों के मोबाइल नंबर से जानकारी निकालकर जांच की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बोट ने जो डेटा दिया, वो बिल्कुल सही और काफी हद तक हालिया था। कुछ मामलों में डेटा 3-4 साल पुराना था, लेकिन फिर भी प्रामाणिक था।

₹99 में मिलती है पूरी पहचान

इस बोट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि कोई भी इसे ₹99 देकर एक्टिव कर सकता है। इसके बाद वह किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर पूरी जानकारी पा सकता है। बल्क डेटा खरीदने के लिए ₹4,999 का प्लान भी दिया गया है, जिससे बड़ी मात्रा में लोगों की जानकारी एक साथ निकाली जा सकती है।

ऐसा माना जा रहा है कि इस बोट के पीछे काम कर रहे हैकर्स ने यह डेटा पुरानी डेटा लीक्स के जरिए हासिल किया होगा। पिछले कुछ सालों में भारत में कई डेटा ब्रीच हुए हैं, जिसमें आधार, पैन और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां लीक हुई हैं।

इस तरह के Telegram bots सिर्फ प्राइवेसी का हनन नहीं कर रहे, बल्कि यह identity theft, online fraud, स्टॉकिंग और cyber harassment जैसे अपराधों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बोट खुलेआम पब्लिक ऐप पर काम कर रहा है और इसे अब तक बंद नहीं किया गया।

