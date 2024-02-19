samsung Galaxy S24 Ultra: इस फोन में है AI की पावर

Samsung Galaxy S24 Ultra फोन एक ऐसा फोन है जो AI से पॉवरड है और इसके एआई फीचर्स की बात करें तो, 'सर्कल टू सर्च' के साथ, आप होम बटन को लंबे समय तक दबा सकते हैं। किसी शब्द या ऑब्जेक्ट को सर्कल कर सकते हैं, और खोज परिणाम उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जबकि, S24 अल्ट्रा का कैमरा आश्चर्यजनक तस्वीरें खींचता है। गैलेक्सी AI छवि एडिटिंग को एक पायदान ऊपर ले जाता है। उदाहरण के लिए, पिक्चर को एडिट करते समय गैलेक्सी एआई आइकन पर टैप करें, और यह फ्रेम के भीतर विषयों या वस्तुओं को सहजता से स्थानांतरित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ध्यान दें कि यदि आप इस सुविधा का उपयोग करते हैं, तो संपादित फोटो के नीचे बाईं ओर एक वॉटरमार्क जोड़ा जाता है।

चैट असिस्ट एक और एआई सुविधा

चैट असिस्ट एक और एआई सुविधा है जो सीधे कीबोर्ड से ईमेल लिखते और लिखते समय टोन को समायोजित करने, अनुवाद करने या वर्तनी-जांच करने के लिए एक सुविधाजनक समाधान प्रदान करती है। कीबोर्ड औपचारिक और आकस्मिक सहित लेखन शैलियों का सुझाव देता है, और संदेशों, ईमेल और व्हाट्सएप पर वर्तनी और व्याकरण की जांच प्रदान करता है। व्हाट्सएप में, किसी विदेशी भाषा, जैसे कि जापानी, में एक संदेश प्राप्त होने पर, फोन एक भाषा पैक डाउनलोड करने का संकेत देता है, जिससे संदेशों का वास्तविक समय में अनुवाद सक्षम हो जाता है। फ़ोन वास्तविक समय में कॉल का अनुवाद भी करता है, हालाँकि मैं अभी तक इस सुविधा का परीक्षण करने में सक्षम नहीं था। और वॉयस रिकॉर्डर प्रतिलेख उत्पन्न कर सकता है, हालांकि सटीकता इसकी विशेषता नहीं है। 2,600 निट्स की चमक के साथ, स्क्रीन तेज धूप में भी सुपाठ्य है। कैमरा, एआई, गेमिंग और अन्य कार्यों के व्यापक उपयोग के साथ अंतराल-मुक्त प्रदर्शन, केवल एक बार चार्ज करने पर कुछ अतिरिक्त जूस के साथ पूरे दिन मेरे साथ रहा। सैमसंग का गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आपकी जेब में AI की शक्ति डालता है।