scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीHonor X9b 5G Smartphone ₹25,999 में लॉन्च

Honor X9b 5G Smartphone ₹25,999 में लॉन्च

स्मार्टफोन को कंपनी ने 15 फरवरी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसकी सेल आज यानी 16 फरवरी से शुरू हो रही है। बायर्स इसे कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से परचेज कर सकते है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 16, 2024 10:45 IST
Honor ने Honor X9b 5G Smartphone को भारत में लॉन्च कर दिया है
Honor ने Honor X9b 5G Smartphone को भारत में लॉन्च कर दिया है

Honor ने Honor X9b 5G Smartphone को भारत में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में 35W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5800mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर 108MP+5MP+2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। जबकि सेल्फी के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फंक्शनालिटी के लिए ऑनर X9b 5G स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी ने स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वैरिएंट 8GB+256GB में लॉन्च किया है। 

advertisement

ऑनर X9b 5G: स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले 

ऑनर X9b 5G स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। डिस्प्ले में 2652×1200 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिलेगी।

Also Read: Ambani और TATA किस बिजनेस के लिए आएंगे एक साथ?

कैमरा 

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 108MP का प्रायमरी कैमरा, 5MP का वाइड एंगल और 2MP मैक्रो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

OS और प्रोसेसर 

परफॉर्मेंस के लिए फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड मैजिक OS 7.1 मिलेगा।

कनेक्टिविटी 

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE, डुअल-बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.2, NFC, GPS और चार्जिंग के लिए USB टाइप C पोर्ट दिया गया है।

ऑनर X9b 5G: प्राइस, अवेलेबिलिटी और ऑफर्स

स्मार्टफोन को कंपनी ने 15 फरवरी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन इसकी सेल आज यानी 16 फरवरी से शुरू हो रही है। बायर्स इसे कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट के साथ-साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से परचेज कर सकते है। स्मार्टफोन की कीमत 25,999 रुपए है। लेकिन अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है, तो आपको 3000 रुपए का इंसटैंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं, सेल ओपन होने के पहले दिन यानी आज इस स्मार्टफोन के लिए 5000 रुपए तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल जाएगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 16, 2024