Ambani और TATA किस बिजनेस के लिए आएंगे एक साथ?

इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर ये बात सही हुई तो यकीन मानिए ऐसा होते हुए आप पहली बार देखेंगे। एशिया के सबसे अमीर बिजनैसनमैन Mukesh Ambai की कंपनी Reliance Industriesऔर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक Tata Group मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर पर विचार कर रहे हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं।रिलायंस ने देश में टीवी डिस्ट्रिब्यूशन में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए धासू प्लानिंग की है और जिस तरह की ये प्लानिंग है, उससे न सिर्फ मुकेश अंबानी, बल्कि रतन टाटा को भी बड़ा फायदा हो सकता है। तो पूरी डील समझाने के लिए पहली आप टाटा प्ले में शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लीजिए। टाटा ग्रुप की हिस्सेदारी इसमें करीब 50.8% है। वाल्ट डिज्नी की 29.8% और टेमासेक की 20%।

advertisement

खबर क्या है?

अब खबर क्या है? दरअसल मुकेश अंबानी, Walt Disney से डील करने जा रही है। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी कंपनी से टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। जैसे कि आपको बताया कि सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टर में Tata Sons की 50.2% हिस्सेदारी है। डिज्नी के अलावा, बाकी शेयरों का स्वामित्व सिंगापुर स्थित फंड टेमासेक के पास है।

Also Read: Special Trading : 2 मार्च यानी शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार, क्या है कारण ? पढ़िए पूरी खबर

रिपोर्ट

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ये डील होती है तो ये पहली बार होगा जब टाटा समूह और रिलायंस ने एक साथ साझेदारी करेंगी, जिससे टाटा प्ले प्लेटफॉर्म पर JioCinema की पहुंच बढ़ जाएगी। टेमासेक कंपनी में अपनी 20% हिस्सेदारी बेचने का इरादा कर रहा है, जिसकी कीमत करीब 1 अरब डॉलर है। बैंकरों ने कहा कि टाटा प्ले में डिज़्नी की हिस्सेदारी के मूल्यांकन का अभी आकलन किया जा रहा है क्योंकि, टाटा की यह कंपनी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा और एमेजॉन प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई चुनौतियों से जूझ रही है। 31 मार्च, 2023 तक, Tata Play ने 4,499 करोड़ रुपये के रेवेन्यू पर 105 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है।

डिज्नी और रिलायंस

डिज्नी और रिलायंस कथित तौर पर भारत का सबसे बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस बनाने के लिए अपने मेगा स्टॉक-एंड-कैश मर्जर को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत के अंतिम चरण में हैं। ज्वाइंट पार्टनरशिप में 42-45% हिस्सेदारी के साथ Viacom18 सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में उभर सकता है। उम्मीद है कि RIL नई यूनिट में 1.5 अरब डॉलर तक नकद निवेश करेगा, जिसमें 60% हिस्सेदारी होगी, जबकि वॉल्ट डिज्नी के पास बाकी 40% हिस्सेदारी होगी।