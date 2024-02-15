scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 15, 2024 14:31 IST
NSE ने बुधवार 14 फरवरी को ऐलान किया कि 2 मार्च यानी शनिवार को छुट्‌टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा
NSE ने बुधवार 14 फरवरी को ऐलान किया कि 2 मार्च यानी शनिवार को छुट्‌टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा

NSE ने बुधवार 14 फरवरी को ऐलान किया कि 2 मार्च यानी शनिवार को छुट्‌टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। इस दौरान दो Special Live Trading Session होंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल सबसे रीसेंट बैकअप से डेटा रिकवर करने के लिए किया जाता है। यदि प्राइमरी लोकेशन और उसके सिस्टम किसी अप्रत्याशित घटना के कारण फेल हो जाते हैं तो रिकवरी साइट पर स्विच किया जा सकता है।

एक सेशन प्राइमरी साइट और दूसरा DR साइट पर होगा

स्पेशल ट्रेडिंग का पहला सेशन प्राइमरी साइट पर सुबह 9.15 बजे से 10 बजे तक और दूसरा DR साइट पर सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा। प्री ओपनिंग सेशन सुबह 9 से 9.08 बजे और 11.15 से 11.23 बजे तक होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले शेयरों सहित सिक्योरिटीज में अपर और लोअर सर्किट लिमिट 5% होगी। यानी, शेयरों में इस सीमा के भीतर ही उतार-चढ़ाव होगा। वहीं जो स्टॉक पहले से ही 2% बैंड में हैं, वे इसी बैंड में बने रहेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 15, 2024