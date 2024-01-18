Samsung Galaxy S24 Ultra First Impressions: क्या ख़ास है इस फोन में?

Samsung ने अपनी Galaxy S24 सीरीज को लॉन्च कर दिया। गैलेक्सी एस24, गैलेक्सी एस24 प्लस और गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा, को एक शानदार इवेंट में लॉन्च किया गया है। इन हैंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी AI क्षमताएं हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जहां सैमसंग क्लाउड पर निर्भर है, या आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, यह ज्यादातर इस डिवाइस पर ही होता है। सैमसंग इस AI प्रोजेक्ट को गॉस कह रहा है। कंपनी पहली बार एक डिवाइस में एक बड़ा भाषा मॉडल और जेनरेटिव एआई लेकर आई है।

एआई सुविधा

कुछ सबसे दिलचस्प एआई सुविधाओं में लाइव ट्रांसलेशन शामिल है। यह सुविधा वास्तविक समय में बातचीत का अनुवाद कर सकती है। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, तो लाइव ट्रांसलेट सुविधा आपके शब्दों का वास्तविक समय में अनुवाद कर सकती है और उन्हें तुरंत प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकती है। मुझे यह सुविधा आश्चर्यजनक लगती है। हालाँकि, मुझे लगता है कि यह एक साधारण नवाचार है और इसे बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आपको एक सैमसंग नोट्स फीचर भी मिलेगा जो 13 भाषाओं में सामग्री को सारांशित, ट्रांसक्राइब और अनुवाद कर सकता है। इन सुविधाओं के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि यह सैमसंग के लिए गेम चेंजर है। एक और दिलचस्प फीचर है सर्कल टू सर्च। यह सुविधा वस्तुतः आपको केवल वस्तु पर गोला बनाकर Google पर कुछ भी खोजने की अनुमति देती है। यह वीडियो के लिए भी काम कर सकता है।

बिल्ड

बिल्ड की बात करें तो Apple के iPhone 15 Pro Max की तरह ही Galaxy S24 Ultra टाइटेनियम बिल्ट के साथ आता है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन 6.8-इंच QHD+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ आता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट प्रदान करता है।

खास विशेषता

गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका कैमरा सिस्टम है। इसमें 120-डिग्री FOV के साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, OIS के साथ 200MP का चौड़ा कैमरा और 5x और 3x ऑप्टिकल ज़ूम विकल्प वाले टेलीफोटो कैमरे हैं। इसमें 12MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी है। हुड के तहत, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा 12GB + 1TB, 12 + 512GB, या 12 + 256GB मेमोरी और स्टोरेज विकल्प प्रदान करता है। डिवाइस को पावर देने वाली 5,000mAh की बैटरी है। 45W एडाप्टर का उपयोग करके वायर्ड चार्जिंग, केवल 30 मिनट में 65% तक चार्ज कर सकती है।