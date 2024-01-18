scorecardresearch
Samsung Galaxy S24 Series AI फीचर्स के साथ लॉन्च

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 18, 2024 11:52 IST
Galaxy S24 को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है

Samsung ने अपनी सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S24 को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इसमें गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, गैलेक्सी S24+ और गैलेक्सी S24 शामिल हैं। तीनों स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग शुरू कर दी गई है। जल्द ही इनकी सेल शुरू की जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर स्थित सैन होजे SAP सेंटर में गुरुवार रात (17 जनवरी) को हुए इवेंट में कंपनी ने तीनों स्मार्टफोन को कई एडवांस्ड AI फीचर के साथ पेश किया। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के साथ अब आप AI नोट असिस्ट, चेट असिस्ट, इंटरप्रेटर, फोटोमोजिस, सर्कल टू सर्च और रियल-टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे। 

AI बेस्ड फोटो असिस्ट टूल 

गैलेक्सी S24 सीरीज में फोटो असिस्ट फीचर मिलेगा। इस AI जनरेटेड एडिटिंग टूल की मदद से इमेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव या मूव किया जा सकेगा। इसके अलावा ये टूल फोटो क्लिक करने के बाद उसकी क्लालिटी को इन्हांस करने करने के लिए सजेस्ट भी करेगा।

सर्कल टू सर्च फीचर

सैमसंग गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन सीरीज में सर्किल टू सर्च फीचर दिया गया है। इसमें किसी भी इमेज या वीडियो पर दिखाए गए ऑब्जेक्ट पर सर्कल बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये गूगल लेंस की तरह सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट की कीमत भी बताएगा।

नोट असिस्ट

स्मार्टफोन सीरीज में नोट असिस्ट फीचर मिलेगा, जो किसी भी रफ नोट्स की लैंग्वेज को आसानी से पढ़ने के लिए बेहतर स्ट्रक्चर में बदल देगा। गैलेक्सी AI के अंदर आने वाला यह फीचर अपने-आप नोट्स के अधार पर एक सारांश यानी समरी तैयार कर सकता है, जिसे आप खुद उपयोग कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।

चैट असिस्ट और रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन फीचर

सैमसंग S24 सीरीज में न्यू चैट असिस्ट फीचर मिलेगा, इसकी मदद से चैटिंग करते समय टेक्स्ट को लाइव ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इसके आलावा, गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन में हिंदी सहित 30 लैंग्वेज में रियल टाइम कॉल ट्रांसलेशन का सपोर्ट मिलेगा। इसके इस्तेमाल के लिए अपनी पसंद की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकेंगे। 

सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज : वैरिएंट और प्राइस

सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को तीन वैरिएंट में पेश किया गया है। इसमें 8GB रैम + 128GB स्टोरेज, 8GB रैम + 256GB स्टोरेज और 8GB रैम + 512GB स्टोरेज शामिल हैं। इसकी शुरुआती कीमत 1299 डॉलर (₹1.08 लाख) से शुरू होती है। सैमसंग गैलेक्सी S24+ और गैलेक्सी S24 को दो-दो वैरिएंट में पेश किए गए हैं। गैलेक्सी S24+ स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 999 डॉलर (₹83 हजार) से शुरू होती है। वहीं, S24 की शुरुआती कीमत 799 डॉलर (₹66 हजार) से शुरू होती है। S24 सीरीज के स्मार्टफोन में 7 साल तक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।

Jan 18, 2024