Jio: गणतंत्र दिवस 2024 ऑफर का ऐलान, जानिए कितने में मिल रहा है रिचार्ज

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 17, 2024 17:21 IST
जियो ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई वार्षिक प्रीपेड योजना की घोषणा की है

Reliance Jio ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई वार्षिक प्रीपेड योजना की घोषणा की है। नए रिचार्ज प्लान की कीमत 2,999 रुपये है और इसमें 2.5GB दैनिक 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 365 दिनों की वैधता मिलती है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों को स्विगी और अजियो कूपन, इक्सिगो के माध्यम से उड़ानों पर छूट और रिलायंस डिजिटल में चुनिंदा उत्पादों पर 10%की छूट जैसे लाभ भी मिलेंगे।

जियो रिपब्लिक डे 2024 ऑफर

सालाना 2,999 रुपये वाले जियो प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करने पर लोगों को कई फायदे मिलेंगे। उन्हें 125 रुपये के 2 स्विगी कूपन मिलेंगे जो 299 रुपये की खरीदारी पर लागू होंगे। यह योजना उड़ानों पर 1,500 रुपये की छूट भी प्रदान करती है। (1 पैक्स पर 500 रुपये, 2 पैक्स पर 1,000 रुपये, 3 पैक्स पर 1,500 रुपये)। उन्हें 500 रुपये (न्यूनतम ऑर्डर 2,499 रुपये) का Ajio कूपन भी मिलेगा। प्रीपेड प्लान के अन्य लाभों में टीरा पर 999 रुपये और उससे अधिक के ऑर्डर पर चुनिंदा उत्पादों पर 30 प्रतिशत की छूट (1,000 रुपये तक) और 5,000 रुपये की न्यूनतम खरीद पर चुनिंदा उत्पादों पर 10 प्रतिशत की छूट शामिल है। अन्य Jio प्लान की तरह, खरीदारों को JioTV, JioCinema और JioCloud जैसे ऐप्स तक भी पहुंच मिलेगी। गौरतलब है कि इस प्लान के साथ JioCinema प्रीमियम उपलब्ध नहीं है।

ऑफर

ऑफर पाने के लिए, आपको बस Jio वेबसाइट पर जाना होगा और अपने नंबर को 2,999 रुपये के वार्षिक प्लान से रिचार्ज करना होगा। कूपन उपयोगकर्ता के MyJio खाते से उपलब्ध होंगे। आप स्विगी, अजियो और अन्य पर खरीदारी करते समय कूपन कोड को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अन्य खबरों में, Jio ने अपने वार्षिक प्रीपेड प्लान में अमेज़न प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन जोड़ा है, जिसकी कीमत 3,227 रुपये है। रिचार्ज प्लान में 2 जीबी दैनिक डेटा, असीमित 5जी डेटा और अमेज़ॅन प्राइम वीडियो मोबाइल संस्करण, JioTV, JioCinema और JioCloud की 1 साल की मुफ्त सदस्यता भी मिलती है।

Jan 17, 2024