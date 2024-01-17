Samsung का Galaxy Unpacked Event आज रात 11:30 बजे

Samsung का ग्लोबल 'Galaxy Unpacked Event'आज रात 11:30 बजे शुरू होगा। इस लाइव इवेंट में कंपनी फ्लैगशिप Samsung Galaxy S 24 सीरीज लॉन्च करेगी। इसके साथ ही कंपनी गैलेक्सी रिंग भी लॉन्च कर सकती है। सैमसंग ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस इवेंट में कौन-कौन से डिवाइस लॉन्च किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस साल का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में फोन की लॉन्चिंग के साथ कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस रहेगा, जिसमें कई AI फीचर्स पेश किए जाएंगे।N टीजर में भी 'Galaxy AI' में भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। न्यू गैलेक्सी S सीरीज के स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स मिलेंगे। यह इवेंट कैलिफोर्निया के सैन होजे के SAP सेंटर में होगा, जिसे कंपनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और वेबसाइट पर लाइवस्ट्रीम करेगी।

न्यू वियरेबल टेक्नोलॉजी भी पेश कर सकती है सैमसंग

रिपोर्ट के अनुसार गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में सैमसंग न्यू वियरेबल टेक्नोलॉजी पेश कर सकती है, जिसमें ज्यादा संभावना गैलेक्सी रिंग की है। गैलेक्सी रिंग के जिसके जरिए यूजर्स अपनी फिटनेस के साथ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सहित कई हैल्थ मेट्रिक्स को ट्रैक और मॉनिटर कर सकेंगे।

अपकमिंग गैलेक्सी डिवाइस की प्रीबुकिंग पहले से शुरू

कंपनी ने 'नेक्स्ट गैलेक्सी VIP पास' नाम से अपकमिंग गैलेक्सी डिवाइस की प्रीबुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी है। बायर्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ₹1999 पेमेंट करके फोन को प्रीबुक कर सकते हैं। सैमसंग ने कहा है कि फोन की प्रीबुकिंग करने वाले कस्टमर्स को ₹5000 तक का बेनिफिट मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट में अपकमिंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में कई जानकारियां सामने आ गईं हैं। आइए इन्हीं रिपोर्ट्स के अनुसार स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं।

डिस्प्ले : गैलेक्सी S24 में कंपनी 6.2 इंच, S24 प्लस में 6.7 इंच और S24 अल्ट्रा में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दे सकती है।

कैमरा : फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में 200MP का प्रायमरी कैमरा + 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है। जबकि, S24 और S24 प्लस में 50MP का प्रायमरी कैमरा + 12MP का अल्ट्रावाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए तीनों फोन में कंपनी 12MP का फ्रंट कैमरा दे सकती है।

प्रोसेसर : सैमसंग S24 और S24+ को दुनियाभर के अधिकांश मार्केट में एग्जिनॉस 2400 प्रोसेसर और कनाडा, चीन, अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ ला सकती है। जबकि, गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को सभी देशों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर के साथ आने की उम्मीद है।

बैटरी : पावर बैकअप के लिए कंपनी 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ S24 में 4000mAh, S24 प्लस में 4900mAh और S24 अल्ट्रा में 5000mAh की बैटरी देगी।

सैमसंग गैलेक्सी 24 सीरीज : एक्सपेक्टेड प्राइस

मीडिया रिपोर्ट की माने तो सैमसंग S24 को ₹72,990, S24 प्लस को ₹85,990 और S24 अल्ट्रा को ₹1,19,990 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है।